Ora Arianna pattina pure su pista lunga

Per chi abbia già vinto tutto, c'è solo una strada. Anzi due: ha scelto così Arianna Fontana, l'azzurra più vincente di sempre con 11 medaglie olimpiche, 14 mondiali, 21 vittorie e 56 podi in Coppa. Pattini d'oro e carattere tagliente come lama, a 34 anni ha ancora voglia di ghiaccio non più solo nello short track, ma anche nello speed skating.

Dopo la pista corta da 111 metri, ecco quella lunga, con l'ovale da 400: nel mirino della finanziera valtellinese Milano-Cortina 2026, la sua sesta Olimpiade. Fontana debutterà in Coppa del Mondo nello speed skating, dopo aver segnato tempi incoraggianti in vari invitational internazionali. Da oggi a metà dicembre, fra Nagano e Pechino, Ari affronterà due weekend di speed e uno di short. Si cimenterà con Francesca Lollobrigida, classe 1991, due medaglie a Pechino 2022, sul rink più storico.

Sì, perché la pista lunga è disciplina olimpica dal 1924; quella corta solo da Albertville 1992. Atleti dalla doppia carriera non mancano. Nell'alpino c'è Ester Ledecka, discesista e snowboarder con doppio storico oro nel 2018 in Corea del Sud. Nessuna, però, ha quel filo di Arianna, che la lega indifferentemente alla favola e alla tempesta. Non c'è stata sua Olimpiade senza suspence: a Torino 2006 bronzo in staffetta a meno di 16 anni; a Vancouver 2010 la prima medaglia individuale dell'Italia nello short track; a Sochi 2014 tre podi, il primo break e le nozze con il suo Lobello, Anthony, collega poi allenatore. Portabandiera a Pyeongchang 2018, ecco il primo oro, un altro break e i rumors sull'ipotesi che Ari diventasse americana.

Del 2019 sono gli eventi che sfociano nel processo sportivo contro due compagni che l'avrebbero ostacolata in allenamento.

Vicenda chiusa con l'assoluzione per i colleghi, inizialmente deferiti. Ari, intanto, dopo altre tre medaglie a Pechino 2022, sembrava ad un passo dall'addio. Ma ora l'appetito è tornato ed è tutto tricolore e su pista anche lunga.