La (prima) storica vittoria in Serie A del Monza, battuta la Juve

La prima vittoria del Monza in Serie A arriva nel modo più incredibile: i brianzoli strappano i primi tre punti della loro storia nella massima serie contro la Juventus, decisiva la rete messa a segno dal danese Christian Gytkjaer, già autore del gol promozione contro il Pisa.

Primo successo anche per Raffaele Palladino, arrivato martedì dopo l'esonero di Stroppa. Con i primi tre punti, i biancorossi lasciano l'ultima posizione, superando Cremonese e Sampdoria. Notte fonda invece per i bianconeri, fermi a quota 10 punti e a sole due vittorie stagionali su 7 gare. Quella che si è vista all'U-Power Stadium è stata una Juve scarica, con poche idee di gioco e tanta confusione a centrocampo.

I padroni di casa invece hanno mostrato un ritmo differente rispetto alle prime uscite in campionato. Nel primo tempo i biancorossi hanno dominato nel possesso palla ma non sono riusciti a trovare lo specchio della porta. L'episodio che ha cambiato la partita è arrivato al 40' del primo tempo, con Di Maria espulso dopo un fallo di reazione su Izzo. Nella ripresa ci si aspettava un moto d'orgoglio da parte dei bianconeri, ma né Vlahovic né Danilo sono riusciti a sorprendere un attento Di Gregorio.

Al triplice fischio, fischi alla Juve dai tifosi. E gioia infinita per il Monza, con Adriano Galliani che non riesce a rimanere al suo posto fino alla fine e lascia gli spalti per la tensione per poi godersi la grande soddisfazione della prima vittoria in serie A, per di più ottenuta contro una delle favorite alla vittoria finale. Pomeriggio nero per i bianconeri, che con Allegri in tribuna subiscono la seconda sconfitta in pochi giorni dopo il ko casalingo in Champions con il Benfica. La debacle di oggi apre ufficialmente la crisi, adesso la panchina del tecnico toscano è davvero a rischio.

Le reazioni

"Ho detto che semmai avessimo vinto avrei pagato la cena a tutta la squadra. E adesso mi tocca..." confessa a caldo Palladino. La firma sul match, il giovane tecnico del Monza l'ha messa innanzitutto sul modulo, riadattando il 3-5-2 di Stroppa a un più offensivo 4-3-3.

"Mi ha chiamato Berlusconi, non ci credeva era molto emozionato ci ha fatto i complimenti - ha detto l'allenatore ai microfoni di Dazn -. Galliani ha pianto, era molto emozionato. C'era tanto scetticismo sulla mia scelta e lo capisco, affidare a me una prima squadra dopo un gran mercato poteva essere vista con scetticismo: io li devo ringraziare perché mi hanno affidato questa grande responsabilità e io sono super felice. Oggi mi hanno fatto vivere un sogno e posso solo ringraziarli ringrazio".

Non poteva mancare il tweet di Silvio Berlusconi, che sui social ha salutato il primo storico successo in Serie del Monza così: "Evviva e finalmente una grande partita e un grande vittoria. Forza #Monza, forza Italia!" .

Evviva e finalmente una grande partita e un grande vittoria. Forza #Monza, forza Italia! pic.twitter.com/mjrmhFeGIX — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 18, 2022

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?