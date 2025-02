La raccolta Panini ora è femmina

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli esempi da seguire sono la Spagna e la Germania, alla terza edizione, ma anche l'Inghilterra, arrivata alla seconda. Ora la raccolta di figurine Panini al femminile arriva anche in Italia che fa gol nella parità di genere dopo l'apertura da parte della Federcalcio al professionismo «rosa». Ma l'album «Calciatrici 2024-2025» (322 figurine da raccogliere in 48 pagine con la copertina che rappresenta le dieci squadre di A con una calciatrice per ogni team), va anche oltre rispetto agli altri paesi europei: oltre alla serie A e alla nazionale, con le stelle azzurre impegnate a giugno negli Europei in Svizzera, anche i club di serie B. Nelle ultime due stagioni, le ragazze in pantaloncini e scarpette avevano trovato spazio solo nella Digital Collection.

«È una giornata storica, la Federazione tiene a tutto il movimento e allo sviluppo di quello femminile, lo abbiamo fatto con grandi investimenti e una progettualità votata a sancire un principio di civiltà nel nostro Paese», così il presidente Gravina nella conferenza del battesimo dell'album, alla presenza del ct azzurro Soncin e di molte giocatrici di serie A. «È la dimostrazione che il calcio femminile sta crescendo molto e sta diventando sempre più importante», ha sottolineato la presidente della Divisione della Serie A Femminile Federica Cappelletti. «Orgoglioso di un album frutto di un grande lavoro di squadra tra tutte le parti coinvolte», le parole di Alex Bertani, direttore del mercato Italia di Panini che ha voluto questo progetto.

«Un fatto epocale», lo ha definito Gigi Buffon, grande collezionista di figurine: «Ho iniziato a comprare quelle del 1963 fino a oggi. Con il loro modo di sognare e lottare le ragazze sono arrivate ad avere anche questa soddisfazione. Per loro è un riconoscimento meritato».