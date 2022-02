Storico oro dell'Italia nel doppio misto di curling

Storico trionfo dell'Italia nel doppio misto di curling. Nella finale per l'oro, gli azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono imposti sulla Norvegia per 8-5. Gli azzurri hanno avuto la meglio degli avversari già affrontati e battuti nel round-robin. Con questo successo, la spedizione italiana in Cina si garantisce la seconda medaglia d'oro dopo quella di Arianna Fontana nello short track e la settima in totale. Questo è un risultato risultato che non ha precedenti per la nostra nazione visto che mai eravamo andati a medaglie in questa disciplina.

ITALY WIN OLYMPIC MIXED DOUBLES GOLD!!!



Congratulations to Amos Mosaner and Stefania Constantini #Curling | #Beijing2022 @Olympics pic.twitter.com/HXEHDe39Cv — World Curling (@worldcurling) February 8, 2022

L'analisi della partita

Constantini e Mosaner hanno vinto nonostante una partenza non ottimale dato che dopo il primo end la coppia norvegese composta da Kristin Skalisen e Magnus Nedregotten aveva chiuso in vantaggio per 2-0. Gli azzurri però non demordono e tra il secondo e il terzo end piazzano il sorpasso e si portano sul 3-2. La coppia italiana, però, dà una sterzata all'incontro nel quarto end salendo sul 6-2. La Norvegia si gioca il power play, ma gli azzurri contengono i danni ed è solo 6-3, che diventa 7-5 dopo il terzultimo ed il penultimo end. Nel finale ecco il punto dell'8-5 che fa vincere all'Italia il suo secondo oro alle olimpiadi di Pechino e il primo in assoluto nel curling.