Lo strano team radio di Sainz: "Mi dispiace...". Leclerc si "lamenta" ancora

"È stata una gara incredibile, ho spinto tanto e ho dato tutto. Ci ho provato in qualsiasi modo, ma non avevo modo di superarlo", il commento di Carlos Sainz jr al termine del gp di Montreal che l'ha visto molto vicino alla sua prima affermazione in Formula Uno. Lo spagnolo si è invece dovuto accontentare del secondo posto più per la bravura di Max Verstappen che per un suo limite. "Siamo stati molto veloci, ma ci è mancata qualcosa per superare. Siamo fiduciosi e contenti del passo gara, abbiamo messo pressione. Le abbiamo provate tutte, mi prendo tutti gli aspetti positivi di questa domenica e ci riproverò la prossima volta" , le parole dello spagnolo che non vede l'ora di riprovarci.

Lo strano team radio

Sainz ce l'ha messa tutta per vincere finalmente la sua prima gara in Formula Uno ma alla fine si è dovuto arrendere al campione del mondo che con la sua Red Bull ha tenuto botta negli ultimi 16 giri in cui il pilota Ferrari ha cercato di superarlo in ogni modo. Se davanti alle telecamere Sainz si è mostrato soddisfatto, durante un team radio con il suo box ha mostrato tutta la sua amarezza e dispiacere. "Non potevo fare di più, mi dispiace!", sono state infatti le parole pronunciate dallo spagnolo dette in radio subito dopo la fine del gp del Canada proprio per far capire come non fosse soddisfatto a pieno del secondo posto. "Ero al limite ovunque, non credo che avessi potuto sbattere più forte sui cordoli o che avessi potuto andare ancora più vicino al muro. Ovviamente sono deluso, ma so anche che ho dato tutto" , la chiosa di Sainz.



Il malcontento di Leclerc