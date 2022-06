Verstappen vince in Canada davanti a Sainz. Leclerc rimonta ed è 5°

Max Verstappen vince ancora, la sesta gara su nove disputate, e lo fa in Canada davanti alla Ferrari di Carlos Sainz jr, autore di un'ottima prestazione, e Lewis Hamilton che ottiene così il primo podio stagionale dopo una prima parte di stagione davvero horror. Quarto posto per George Russell con l'altra Mercedes che precede così la monoposto di Charles Leclerc autore di un'ottima rimonta dal 20esimo al quinto posto finale. Sesto e settimo posto per Esteban Ocon e Fernando Alonso (secondo ieri nelle qualifiche), ottavo Valterri Bottas, nono il cinese Zhou, decimo il pilota di casa Lance Stroll.

La gara è stata guidata dall'inizio alla fine da Verstappen che ad un certo punto ha avuto problemi con le gomme con la Ferrari di Carlos Sainz più veloce durante tutta la gara ma che negli ultimi sedici giri è solo riuscita ad avvicinare, senza mai poter tentare il sorpasso, la monoposto del campione del mondo in carica che con questa preziosa vittoria stacca ancora di più in classifica Charles Leclerc. Nota positiva per la Ferrari il ritiro dell'altra Red Bull di Sergio Perez che permette così al Cavallino di mangiare qualche punto ai rivali in classifica costruttori. La vittoria di Verstappen è stata meritata ma sopratutto sofferta, grazie ad un grande Sainz che ha sfiorato il primo successo in Formula Uno a 27 anni.

MAX WIIIIIINS IN CANADA



He takes his sixth win of the season, with Sainz chasing him the the very end! Hamilton comes home third#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/6G3mLMa379 — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Menzione a parte anche per Fernando Alonso che a 41 anni suonati è riuscito a disputare un'ottima gara e soprattutto un grande weekend con il secondo posto in griglia guadagnato dalla sua Alpha Tauri che resterà negli annali. Buona la prova di Charles Leclerc che partendo dall'ultima posizione non poteva sperare di far di meglio visto che Verstappen, il suo compagno di squadra e, stranamente in questa stagione, le due Mercedes, hanno performato molto bene dall'inizio alla fine.

Sainz, al termine del gp di Montreal, ha commentato così il suo ottimo secondo posto: "Non ho lasciato nemmeno un centimetro in frenata, ho spinto tanto, le ho provate tutte per superare Max ma non ce l'ho fatta. La cosa positiva però è che siamo stati più veloci anche per tutta la gara", il commento dello spagnolo. Con questo successo Verstappen sale a quota 175 punti a più 49 su Charles Leclerc terzo (a quota 126) e a più 46 sul compagno di squadra Perez, oggi a zero punti, secondo. Sainz sale a quota 102 punti con il suo secondo posto più il punto addizionale per il giro veloce ottenuto in gara. In classifica costruttori, invece, la Red Bull sale a quota 304 punti con la Ferrari che si porta invece a quota 228.