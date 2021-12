La stretta sugli stadi entra in vigore subito: ecco cosa cambia

Entrerà in vigore subito la riduzione della capienza degli stadi al 50% e quella dei palazzetti al 35% previste dal decreto per il contrasto alla diffusione della variante Omicron. Lo apprende l'Agi. Questo vuol dire che la retsrizione si applicherà già ai big match di Serie A in programma all'Epifania (Milan-Roma) e il 9 gennaio (Inter-Lazio e Roma-Juve).

Intanto la Roma si è subito cautelata facendo sapere di aver sospeso la vendita dei biglietti delle gare contro Juventus, Cagliari e Lecce "in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%". Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d'accesso alle prossime partite" , ha scritto il club in una nota.

Ecco cosa cambia

La ripresa del campionato si avvicina:le squadre torneranno in campo il 6 gennaio, almeno così da programma, mentre la variante Omicron rilancia il problema Covid sul regolare svolgimento delle gare e l'accesso dei tifosi negli stadi. Nel frattempo, è arrivata anche una stretta sulla capienza per stadi e palazzetti: non più il 75% attuale, si torna al 50% con disposizione a scacchiera per gli stadi, mentre i palazzetti avranno un massimo del 35%.

Questo è quanto è emerso dal Consiglio dei ministri, nel quale si è parlato anche di una possibile riduzione della capienza sul modello francese (massimo 5000 spettatori): alla fine ha prevalso una linea più morbida, adottata oggi anche dalla Spagna. Per accedere allo stadio comunque, varranno le altre norme già introdotte: obbligo di green pass rafforzato (dunque obbligo di vaccino o guarigione da meno di sei mesi) e mascherina Ffp2.

D'altronde, i casi riscontrati anche tra i giocatori durante le feste sono stati diversi e con le prime riprese degli allenamenti il numero è cresciuto ulteriormente. Ovviamente cresce l'attesa e l'allerta per la giornata di oggi: dall'Inter al Milan, dalla Juve al Napoli, dalla Roma alla Lazio, giovedì 30 dicembre è il giorno fissato per la ripresa degli allenamenti a ranghi completi e, di conseguenza, il giorno X per i tamponi che daranno un aggiornamento pieno sulla situazione in Serie A e relative indicazioni in vista della ripresa.

Intanto proseguono i discorsi sull'introduzione dell'obbligo vaccinale anche per i calciatori in Italia. Le nuove misure che entreranno in vigore dal 10 gennaio introducono il super green pass (quello che si può ottenere tramite vaccinazione o guarigione da meno di sei mesi) per l'accesso agli spogliatoi, alle palestre o per praticare uno sport di squadra al chiuso.

Per tutti gli atleti, neanche nelle Faq sono emerse distinzioni o esenzioni per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale. La direzione dunque è chiara ed era stata auspicata anche dal presidente federale Gabriele Gravina : "Dobbiamo valorizzare meglio l’idea di un super green pass a livello di gruppo e di spogliatoio, ci stiamo ragionando".

