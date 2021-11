Quello striscione dei rossoneri fa bene all'essere umano

È finito 1-1 il derby della madonnina, non privo di emozioni e colpi di scena. Ma se Milan e Inter si sono prese un punto ciascuna i tre punti della vittoria vanno assegnati, a pieno titolo, alla Curva Sud rossonera. Merito della bellissima coreografia dedicata a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario impegnato da quasi due anni nella lotta contro il Covid. Poco prima del grande striscione che raffigurava gli "eroi" da omaggiare, in Curva Sud erano state esibite delle scritte esplicative: "A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta / A chi ha combattuto in prima linea per salvare la nazione: / rendiamo onore a tutte queste persone / dedicandogli la coreografia più importante della stagione".

L'applauso del Meazza è unanime, non esistono più colori né divisioni calcistiche. In quel momento sono tutti uniti, tutti fratelli, stringendoci nel dire grazie a chi era e continua ad essere in prima linea per salvare le nostre vite.

Bellissima iniziativa, giusto il plauso a chi, più di tutti, si è impegnato nella battaglia contro il Covid. Da interista chi scrive ha molto apprezzato il gesto della Sud, senza pensare per un istante che fosse da sminuire solo perché gli autori della stupenda coreografia erano i "cugini rossoneri". Va bene tutto ma, di fronte alla vita, il calcio e il tifo vengono in secondo piano.

''I veri vincitori del derby di ieri sera sono i tifosi della Curva Sud. E non lo dico da milanista. Un messaggio eccezionale per una coreografia che resterà per sempre nella storia dello sport. Grazie ragazzi!!!'' , ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Anche Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha voluto ringraziare i tifosi del Milan: "Quando sport e tifo si nobilitano, spinti da una passione e una sensibilità che non ci fanno vedere colori diversi, ma ci uniscono in un sentimento di riconoscenza e stima per il grande impegno e sacrificio di chi si è impegnato e si sta ancora impegnando nella dura battaglia contro il Covid".

Plauso anche dall'ad dell'Inter, Beppe Marotta: "Non dobbiamo dimenticare che il calcio è un fenomeno non solo sportivo ma sociale, di forte aggregazione e ieri ne è stato un bellissimo esempio".

"Milano non dimentica. Grazie", hanno scritto i tifosi rossoneri rivolgendosi al personale sanitario. Ma siamo tutti noi a dover ringraziare gli ultras rossoneri per averci saputo ricordare, in un momento di grande spettacolo e di festa come il derby, l'essenza delle cose davvero importanti.