Super Bagnaia si prende pole e Sprint. "E ho margine"

Pecco Bagnaia trionfa ad Assen nella Cattedrale della velocità con record della pista, pole e anche la vittoria della Sprint, la seconda consecutiva dopo il successo del Mugello. Il ducatista ha dato la sensazione di essere l'uomo da battere fin dalle libere del venerdì e la mattinata di sabato ha confermato l'eccellente stato di forma del piemontese che ha dato la risposta migliore ai tanti discorsi fatti dopo l'annuncio di Marc Marquez al suo fianco nel team factory nel 2025. Dopo aver polverizzato il record della pista, mentre Marc cadeva, Pecco ha condotto una gara perfetta e si è aggiudicato un successo indiscusso davanti a Jorge Martin, in difficoltà al venerdì, e a un sempre più solido Maverick Viñales che il prossimo anno lascerà Aprilia per KTM.

«È bellissimo vincere qui davanti ad un pubblico incredibile. Avevamo il passo e sono molto soddisfatto. Stiamo facendo un lavoro ottimo da venerdì, ho cercato di essere costante per capire se la posteriore fosse giusta per la gara» ha affermato con forza il campione del mondo in carica, che poi ha rinforzato per spaventare i rivali. «Al limite con Jorge? No, avevo ancora del margine». Con questo risultato Pecco accorcia il gap da Martin mentre allunga su Marquez. «Questo secondo posto vale una vittoria» ammette lo spagnolo del team Pramac, che il prossimo anno diventerà team Yamaha satellite.

Determinante in chiave campionato la caduta di Marc in gara: «È stato un errore grave di traiettoria. Nel secondo giro nel gruppo ho preso il cordolo. Dopo non ho potuto fare più niente.

Vediamo per la gara, dovrò stare più attento ma ho il passo per una top 5 perché Pecco è due spanne avanti e poi c'è Martin e anche Bastianini è da tenere in considerazione», così lo spagnolo. Brutta la caduta di Aleix Espargaro, portato poi al centro medico col polso destro dolorante. Frattura del metacarpo.

Tv: Gp alle 14 Sky e Tv8