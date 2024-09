Super pole di Bagnaia Ma deve vincere il gp dopo l'errore nella sprint

Ascolta ora 00:00 00:00

La Sprint del sabato inaugura il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano, nel circuito dedicato a Marco Simoncelli. Le qualifiche avevano regalato un podio provvisorio tutto italiano con Pecco Bagnaia in pole davanti a Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Una prima fila targata Academy VR46 con i piloti che si allenano al Ranch di Valentino Rossi, a pochi chilometri dal circuito. A bordo pista a vedere i suoi pupilli anche The Doctor. Ad acclamare il numero 46 come i piloti della MotoGP di oggi tanti tifosi. Passano gli anni e le stagioni (oramai sono quasi tre dal ritiro di Valentino dalla classe regina), si succedono nuovi campioni, ma il giallo fluo di Rossi primeggia sulle tribune del circuito di Misano. Si fa largo anche il rosso della Ducati di Pecco Bagnaia, «number one», meno il #93 di Marc Marquez, che sul circuito romagnolo non gioca proprio in casa nonostante i colori della Gresini Racing della vicina Faenza. Non mancano invece i fan con tanto di cappellino del leader del mondiale Jorge Martin con la sua Prima Pramac.

Ed è stato proprio Martinator a dominare la Sprint. Re del sabato, lo spagnolo ha fatto una partenza perfetta dalla seconda fila e si è portato davanti a Pecco fin dalla prima curva. Bagnaia ci ha provato, ma una volta dietro non ha potuto migliorare la posizione, chiudendo così secondo davanti ad un ritrovato Franco Morbidelli che nel Gran premio di casa torna sul podio dopo oltre tre anni di assenza. Ai piedi del podio Enea Bastianini, quinto Marc Marquez.

«Finalmente torno a vincere! Sono felicissimo, abbiamo fatto davvero un buon lavoro, dopo aver sofferto nelle prove», ha dichiarato il pilota della Pramac al traguardo. «Immaginavo di dover lottare con Pecco, ma sono partito fortissimo e da quel momento non ho fatto altro che restare concentrato per mantenere il vantaggio».

Dopo aver segnato il record della pista al venerdì e conquistato la pole, Bagnaia puntava a fare qualcosa in più. «Ci ho provato fino alla fine, ma la gomma davanti mi ha detto basta. Ho dovuto gestire le gomme, peccato. Ho faticato tanto per sopperire ad una brutta partenza. Jorge invece è scattato a fionda e ha passato tre piloti in un colpo solo. In termini campionato ho perso tre punti (adesso è a -26 lunghezze da Martin, ndr), abbiamo limitato i danni. L'obiettivo adesso è partire meglio e fare bene alla domenica, anche se sia Jorge che Marquez sono forti».

Il podio tutto Ducati è completato da Franco Morbidelli: «Misano è il circuito giusto, per un risultato del genere. Lo sognavo ed è arrivato. Andiamo avanti così».

In tv: alle 14 diretta Sky.