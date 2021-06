Szczesny gela Donnarumma con 3 parole

"Sarò io titolare". Tre parole spiegano il futuro della porta della Juventus. Quello di Gigio Donnarumma invece è ancora tutto da scrivere e con ogni probabilità il suo abile procuratore Mino Raiola gli troverà una squadra entro il 1 luglio del 2021, data in cui scadrà l'attuale contratto con il Milan. Una cosa però è certa: l'ormai ex portiere del Milan non si sarebbe mai aspettato di trovarsi in questa situazione messo di fatto alla porta dal club rossonero, che ha deciso di puntare su Mike Maignan, e con gli altri club italiani ed europei che non hanno ancora affondato il colpo offrendogli un contratto da 10 milioni di euro netti più bonus. Il divorzio dal club di via Aldo Rossi è ormai ufficiale anche perché l'ad rossonero Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic l'hanno di fatto congedato in maniera inaspettata dato che tutti si attendevano il rinnovo di contratto.

Il messaggio

Secondo i rumors di mercato la Juventus è uno dei tanti club interessati a Donnarumma ma c'è un piccolo problema: il titolare Wojciech Szczesny non ha alcuna intenzione di andarsene. Il portiere 31enne polacco l'ha fatto capire a chiare lettere dal ritiro della nazionale polacca ai microfoni di meczyki.pl: "Ho parlato col club e mi è stato detto che non ci sono dubbi sulla mia posizione. Contano su di me e non mi venderanno, sicuro al 100%. Io voglio restare e quindi siamo in perfetta sintonia. Allegri? Importante per me, in passato abbiamo lavorato bene. Mi guarda come un portiere ma anche come essere umano".

Questa situazione complica e non poco i piani dell'entourage di Donnarumma che sta facendo fatica a piazzare il suo assistito perché i più grandi club europei sono già coperti: oltre alla Juventus anche Barcellona e Psg sono di fatto già a posto con ter Stegen e Keylor Navas. Se Donnarumma dovesse davvero andare alla Juventus non avrebbe vita facile con Szczesny che non ha intenzione di mollare il posto a Gigio: di certo ne vedremo delle belle.

Riconoscenza

L'ex portiere di Roma e Arsenal ha poi speso parole al miele per l'ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo, esonerato qualche giorno fa per far posto al rientrante Massimiliano Allegri: "Lo apprezzo molto, ha conoscenze, capacità e idee. Vedrete che in futuro il suo lavoro pagherà. Gli auguro buona fortuna ovunque andrà e so che potrà andare ovunque perché è già un grande allenatore".

