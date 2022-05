Tanta Italia al primo Mugello senza Vale

Scarperia (Mugello) Dopo due anni di assenza torna finalmente il grande pubblico al Mugello. Appuntamento fisso dal 1994, il Gran Premio d'Italia è di casa al Mugello con i fan club a dividersi i metri di prato sulle colline, tribune naturali che permettono di assistere alla gara da una posizione privilegiata. Ribattezzato Mugiallo" dai tifosi perché nel fine settimana della gara le tribune, il circuito e il paddock si vestono dell'inconfondibile giallo fluo che appartiene a Valentino Rossi, l'impianto della Ferrari si appresta a vivere un weekend ricco di appuntamenti. Dopo 26 stagioni per la prima volta il Doc non sarà in pista nei panni di pilota, anche se il 9 volte campione del mondo non abbandona i suoi tifosi. Sabato sarà in griglia prima delle qualifiche della MotoGP per la cerimonia del ritiro del numero 46, mentre domenica vestirà i panni del team manager e lo vedremo a bordo pista a seguire i piloti dell'Academy VR46, sapientemente divisi nelle tre classi.

Primatista di vittorie nel Gp d'Italia con ben nove centri (una in classe 125, una in 250 e ben sette in MotoGP), il Doc resta unico e forse irripetibile, ma i piloti italiani ce la stanno mettendo tutta per rendere questa MotoGP sempre meno orfana del Nr.46. «C'è tanto entusiasmo e voglia di far bene», conferma Paolo Poli, il direttore del circuito, «il Mugello è pronto, ma anche gli azzurri. È motivo di grande soddisfazione per noi vedere tanti piloti italiani vincenti, così come Ducati, sia con il team ufficiale sia con Gresini e Pramac, ed una Aprilia tornata competitiva. Per entrambe il Mugello è la pista di casa, considerato che qui vengono sviluppate le moto».

Domenica sarà poi la volta di Max Biaggi a fare il giro d'onore sulla mitica Aprilia 250. E se qualcuno rimpiange ancora l'acerrima rivalità tra Rossi e il Corsaro, da oggi ci penseranno i nostri Bastianini e Bagnaia a sfidarsi per il titolo iridato, ma anche per una posizione di rilievo a Borgo Panigale. Tra loro, l'Aprilia, seconda nel Mondiale con Aleix Espargaro, punta a giocare da protagonista. Alla vigilia, l'ad Massimo Rivola ha riconfermato Espargaro e Viñales, proprio per fornire quell'elemento di tranquillità in più ai piloti. Tra le note di colore, una Ducati Pramac che si veste di viola (la tinta del nuovo sponsor), che di fatto ricorda la vicina Fiorentina Calcio.

