Tanto in palio. E si fa presto a dire "Scusa Ameri..."

Si fa presto a dire Scusa Ameri. Sono finiti quei tempi belli delle radiocronache con la voce individuata degli inviati di Tutto il calcio minuto per minuto. Storia antichissima che si vorrebbe riproporre oggi, complice la contemporaneità delle 9 partite di A. Oltre la nostalgia c'è la necessità che giochino tutti senza privilegi e stimoli di risultati già noti, gabola che andava bene nella belle époque del calcio e che tra dirette tv e internet non vale più nulla. L'eccitazione di saltare da una partita all'altra viene concessa soltanto dalla radio Rai, perché grazie alla genialità dei dirigenti del football, Dazn e Sky si sono divisi il pallone in cambio di un bel pugno di quattrini, si farà fatica stasera a seguire tutto il campionato, voci diverse non della stessa qualità della squadra Ameri-Ciotti semmai cronache enfatiche uso di improbabile grammatica, esempio «... la riaggressione in avanti sulla preventiva» ascoltata durante una diretta Dazn. Tutto questo è la premessa di una domenica comunque imprevedibile, affollata di emozioni, da Sinner fino alla lotta per restare in A, fino all'ultima giocata, anche se, nel calcio non è detto che vinca il migliore. Riassumendo: a Parma il Napoli può avvicinarsi al titolo quarto ma c'è il ricordo della partita di andata con tutti gli annessi, a Milano l'Inter può mettere ansia alla capolista contro la Lazio che però nutre speranze europee, alle spalle c'è la coda autostradale con tentativi di sorpasso contromano, Juventus, Bologna, Roma, Lazio, tutta roba che cerca di rifarsi la verginità, Bologna a parte, ubriaco di coppa Italia.

Ho già sollevato il dubbio sulle designazioni perché il livello degli arbitri scelti è in linea con la modestia tecnica generale e allora molto dipenderà da decisioni sui campi e nel Var di Lissone dove saranno in 18, più annessi operatori e no, disposti in 9 stanze, nessun posto in piedi. A confronto, alla Nasa stanno peggio.