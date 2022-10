Il Tar del Lazio boccia la Juventus: inammissibile il ricorso su Calciopoli

"Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Juventus", le parole pronunciate due anni fa da Andrea Agnelli. Il numero uno del club bianconero è stato di parola dato che la società di Corso Galileo Ferraris ha fatto l'ennesimo ricorso per riottenere lo scudetto del 2005-2006 assegnato a tavolino all'Inter dopo la sentenza di Calciopoli, ma ancora una volta non è andata a buon fine.

ll Tar del Lazio con una sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso del club bianconero circa la decisione di assegnare all'Inter quell'avvelenato tricolore. Quello del 2004-2005 fu revocato, quello della stagione successiva fu invece assegnato ai rivali di sempre. Gli ultimi due procedimenti della Juve, il numero 8897 del 2019 e il numero 1867 del 2020, sono quindi stati respinti non modificando l'assegnazione del titolo ai nerazzurri.

Una battaglia continua

La Juventus sta provando a riottenere quei due scudetti dal 2011, quando il Consiglio Federale respinse l'istanza di revoca del titolo presentata dal club bianconero. Calcio e Finanza ha ripercorso tutti i ricorsi presentati dal club bianconero in questi anni: "Il Collegio di Garanzia dello Sport, il 27 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Juventus. Avverso tale decisione, non essendo stato assegnato a Juve un giudice sportivo che decidesse il merito della questione, la stessa Società ha depositato ricorso al Tribunale Federale Nazionale. In data 11 luglio 2019, con dispositivo, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Juve, avverso tale dispositivo ha presentato reclamo alla Corte Federale d’Appello che, in data 30 agosto 2019 ha respinto anche tale ricorso”.

“Tali decisioni sono state impugnate da Juventus dinanzi il Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione del 6 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Avverso le pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport del 27 maggio 2019 e del 6 novembre 2019 sono stati depositati, nei termini di legge, i ricorsi al Tar del Lazio che hanno dato avvio ai seguenti giudizi con RG. 8897/2019 e RG. 1867/2020. Entrambe le cause sono state assegnate alla Sezione I Ter per l’udienza congiunta fissata in data 18 ottobre 2022”.

Social roventi

Sui social network, come sempre, gli utenti si sono scatenati, con commenti pungenti e ironici: "Va in archivio l'ennesimo ricorso al Tar della juve per lo scudetto 2006. #Agnelli ha dichiarato che il prossimo ricorso,che invierà da San Vittore,sarà quello buono", "Il TAR del Lazio respinge l'ennesimo ricorso della #Juventus su #Calciopoli. Con questa, sono 38 le sentenze che hanno visto protagonista la #Juve dal 2006 a oggi. 38, proprio quanti gli scudetti che il club ritiene di aver vinto".