Il teatrino di un pugno di uomini indecisi a tutto

Siete un pugno di uomini indecisi a tutto. L'aforisma appartiene a Mino Maccari che fu pittore e giornalista e forse arrivò a prevedere la grottesca questione di Inter-Roma. Fibrillazione continua tra le varie componenti del cosiddetto mondo football, Federcalcio e lega di serie A, sotto la supervisione del Coni, con il controllo del Ministero degli Interni e la consulenza del Ministero dello Sport. Una partita di calcio diventa un caso burocratico organizzativo, la giornata di lutto nazionale entra in conflitto con il calendario degli anticipi di serie A, dinanzi all'imprevisto scatta l'emergenza, l'orario di inizio e il giorno dell'incontro cambiano come il sole e l'ombra, si moltiplicano le voci, si sussurra di una deroga clamorosa a sabato sera, si mormora sul rinvio alle 12.30 di domenica, si bisbiglia del fischio d'inizio alle 15, nascosti nel canneto parlano in molti, anzi in troppi, dilettanti allo sbaraglio, il sistema calcio denuncia una superficialità disarmante, sembra che il lutto rappresenti un fastidio, una molestia alla programmazione dell'evento agonistico, l'Inter deve prepararsi all'impegno europeo di Champions league contro il Barcellona che, non avendo divieti, giocherà sabato sera il clasico contro il Real Madrid finale della coppa del Re.

La scomparsa del Re della chiesa rovina i piani delle squadre nostrane, la farsa offre momenti esilaranti, rimbalzano le notizie, si registrano reazioni tumultuose, si urla allo scandalo contro l'Inter che ha trasformato il lutto nazionale in lutto Internazionale, viene messa in circuito la versione di astuzia diplomatica che sia lo stesso club campione d'Italia ad avere respinto la deroga, da marchese del Grillo a madre Teresa basta un attimo, la Roma assiste alla sceneggiata nordista, nessuno si preoccupa dei tifosi, quelli romanisti sono già bloccati alla fonte per decisione ministeriale. Come diceva Flaiano la situazione è grave ma non è seria. Si prevedono repliche.