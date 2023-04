Tecnici e club, iniziano oggi tre giorni di EuroItalia

Visto in foto Champions il campionato italiano non è poi tanto male. Ne diciamo peggio noi, che lo seguiamo ogni giorno, rispetto a quanto dicano i risultati. Erano 17 anni che la serie A non mandava tre squadre ai quarti, aggiungiamo che su 8 formazioni ben 4 sono allenate da tecnici nostrani: Ancelotti portabandiera della categoria sulla panca del Real Madrid, eppoi Spalletti, Pioli e Inzaghi. Insomma anche gli allenatori non sono proprio gli ultimi fessi e se il nostro calcio li tien sempre con la valigia in mano è per insofferenza tifosa più che per scarsa qualità. Basti pensare ai risultati ottenuti in club esteri (litigi a parte). Dunque alla partenza dei quarti dovremmo essere perlomeno speranzosi, invece siamo qui a ringraziare il bussolotto che ce l'ha mandata buona: almeno una squadra andrà in semifinale, che si tratti di Milan o Napoli poi è una questione di tifo e di gusto calcistico. In realtà questo finale di Champions dovrebbe, e potrebbe, essere solo l'inizio di una rinascita. Non così facile come sembra, perché il differente peso economico con altra Europa, la commercializzazione del prodotto Tv, anche la situazione stadi tira a mettere in difficoltà il nostro pallone. Però qualcosa di buono c'è. Lo ha detto Osimhen in una intervista: «Si lavora molto sulla tattica, facessimo il 99% di quanto insegna Spalletti metteremmo sotto tutti». I giocatori fanno esperienza diversa, crescono: si concepisce il calcio come un gioco di scacchi e di applicazione, mentre altri lo vedono solo come prepotenza atletica. Sarà un caso se De Light, Cancelo, Joao Mario nelle rispettive squadre fanno la differenza rispetto ai tempi nostri? Forse non è un caso che nei tre tornei europei ci siano ancora 7 club nostrani sugli 8 qualificati. E che in sei partite degli ottavi Napoli, Milan e Inter non abbiano subito gol. Insomma, comunque vada, questa Champions non è stata un insuccesso. Abbiamo una foto che non va stracciata.