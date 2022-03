Tennis, Barty a sorpresa: "Mi ritiro a 25 anni"

Una notizia a sorpresa scuote il mondo del tennis: Ashleigh Barty, numero uno al mondo, ha deciso di ritirarsi a soli 25 anni. L'australiana ha rivelato questa scioccante informazione pubblicando un toccante sui social media. Il suo annuncio tra l'altro arriva a meno di due mesi dopo la vittoria agli Australian Open, suo terzo Grande Slam in carriera dopo Wimbledon e Roland Garros. L'australiana si ritira dunque molto giovane con tre Slam messi in bacheca e con altri 12 titoli WTA. Barty è l'ottava tennista nella storia con più settimane al primo posto nel ranking mondiale e la quarta nella storia a chiudere per 3 anni consecutivi in vetta alla classifica, dopo tre fenomeni come Martina Navratilova, Steffi Graf e Serena Williams.

Le sue parole

"So che al momento questa è la scelta giusta. Non ho più il desiderio emotivo di competere ai massimi livelli", ha detto la Barty nel suo video di addio al tennis a soli 25 anni. La classe '96 ha poi continuato: "È la prima volta che lo dico ad alta voce e, sì, è difficile da dire. Non ho più la spinta fisica, il desiderio emotivo e tutto ciò che serve per sfidare me stessa ai massimi livelli. Sono esaurita".

L'ex numero uno al mondo ha lasciato tutti di sale con questa sua rivelazione: "So di averlo già fatto prima ma con una sensazione molto diversa. Sono così grato a tutto ciò che il tennis mi ha dato. Mi ha dato tutti i miei sogni, più altri, ma so che è giunto il momento per me di allontanarmi e inseguire altri sogni e, sì, mettere giù la racchetta".