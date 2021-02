Ternana meglio del Bayern e di Guardiola

C'è una squadra italiana che va più forte del Manchester City di Guardiola e dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. È la Ternana di Cristiano Lucarelli, unica formazione imbattuta tra i campionati professionistici europei delle 5 nazioni più importanti (Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania). Nemmeno il Bayern Monaco dei record (caduto già 3 volte in Bundesliga) regge il ritmo della formazione rossoverde, sempre più lanciata verso la promozione in Serie B.

Un ruolino di marcia straordinario quello degli umbri capaci di centrare 19 vittorie e 5 pareggi nelle prime 24 giornate del girone C di Lega Pro. Quindici i punti potenziali di vantaggio sull'Avellino secondo (ha giocato una gara in più) a testimonianza di un dominio totale. Merito del miglior attacco (63 gol fatti) e della miglior difesa del girone (16 reti subite). Una vera macchina da gol la squadra di Lucarelli, tanto da mandare in rete ben 18 calciatori diversi (il migliore è Anthony Partipilo, che è anche il capocannoniere del girone C, con 13 gol e nessun rigore). In pratica è andata a segno tutta la rosa, eccezion fatta per i tre portieri. Addirittura le Fere - belve in dialetto ternano - hanno trionfato in quattro partite segnando ben 5 gol ai malcapitati avversari (tre volte in casa e una fuori). Numeri che diventano ancor più mostruosi se si considera che la Ternana ha vinto 9 gare con almeno 3 gol di scarto.

La Serie B appare già prenotata e il patron Stefano Bandecchi (livornese come mister Lucarelli) può pensare in grande. Ieri infatti è stato presentato al Consiglio Comunale il progetto relativo allo stadio. Il nuovo impianto da 18.500 posti interamente coperti sarà edificato dove ora sorge lo stadio Liberati e sarà provvisto al suo interno di un museo dedicato alla storia del club. L'obiettivo è quello di completare i lavori entro il 2025, così da festeggiare nella nuova casa il Centenario. Magari in Serie A. Per questa Ternana in grado di infrangere ogni record non è vietato sognare, anche grazie ai massicci investimenti della proprietà UniCusano, che addirittura trasmette in diretta e in chiaro tutte le gare di Partipilo&compagni col commento tecnico dell'ex bomber rossoverde Riccardo Zampagna.

Un giocattolo praticamente perfetto, costruito magistralmente dal ds Luca Leone e plasmato sapientemente da Lucarelli, che in panchina vuole arrivare ai massimi livelli come quando giocava. A suon di record.