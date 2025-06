E Simone sogna: Osimhen o Retgui

Ascolta ora 00:00 00:00

Simone Inzaghi vuole un grande bomber per il suo Al Hilal e guarda alla Serie A come terreno di caccia per rinforzarsi. Assalto in corso per Victor Osimhen: pronti 65 milioni per il Napoli che ha aperto alla cessione del nigeriano, tuttavia il goleador non sembra convinto e per ora temporeggia dinanzi al quadriennale da 25 milioni a stagioni proposto dai sauditi. Dovesse sfumare Osimhen, gli arabi sarebbero pronti a virare su Mateo Retegui (Atalanta). Chi ha già detto no al corteggiamento dell'Al Hilal è Theo Hernandez, che punta a restare in Europa. Un rifiuto che ha fatto sfumare 30 milioni per le casse milaniste. Nelle prossime ore attesa l'offerta del Chelsea per Maignan, che sembra orientato a lasciare i rossoneri per volare a Londra. Rientra nella City anche Renato Veiga che la Juve rimpiazza col rientrante Daniele Rugani (Ajax): ora i bianconeri sono in pressing sul PSG per trattenere Kolo Muani per un'altra stagione in prestito con diritto di riscatto. In dirigenza, invece, possono arrivare Ricky Massara (ex Milan) e Viktor Behzani (Tolosa) dopo che è sfumato il ritorno di Tognozzi (andrà all'Arsenal). Capitolo allenatori: ufficiale l'approdo di Marco Baroni sulla panchina del Torino (contratto biennale).

Attesa per oggi l'ufficialità per Gian Piero Gasperini su quella della Roma (triennale). Si allontana Andrea Pirlo dal Pisa: il Campione del Mondo 2006 potrebbe volare a Dubai, dove sono pronti a ricoprirlo d'oro. Infine aria d'addio tra il Lecce e Marco Giampaolo, nonostante la salvezza centrata.