Tifosa del Bari mostra il lato B allo stadio: "Come al mare di spalle…"

Il web è impazzito dopo alcune foto, ormai diventate virali, di una giovanissima tifosa del Bari che supporta la propria squadra durante le partite casalinghe e non disdesgna di farsi ritrarre con il lato B scoperto e la sciarpetta sempre sopra la testa. La 21enne è diplomata al liceo scientifico del capoluogo pugliese e sui social è già molto attiva con i profili chiamati "Coyotecute Pugliese".

"Ecco perché l'ho fatto"

Non si nasconde dietro a un dito, la ragazza lavora con la propria immagine tant'è che ha anche un profilo su OnlyFans, portale dei contenuti per adulti. L'idea di farsi fotografare così allo stadio San Nicola è nata per avere una foto a tema con i suoi social. " Non immaginavo, però, che sarebbe finita così in giro. È come quando ti fai una foto al mare di spalle e la posti: io la volevo fare allo stadio con la sciarpa, visto che sono tifosa del Bari ", ha dichiarato al sito online Bariviva. Quanto alle polemiche che sugli stessi social vedono protagonisti molti utenti, Cute girl (non ha rivelato il suo nome di battesimo), ha ancora una volta le idee chiare.

"Libera di mostrare il mio corpo"

" Dico che da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo; è una mia scelta consapevole di donna", ha aggiunto al quotidiano pugliese. " Credo che alimentare questi pensieri possa portare a forme di maschilismo che vedono la donna sessualizzata; una donna che non si deve mostrare, che non deve andare in giro vestita in una certa maniera", incalza. " Il mio corpo nudo deve essere uguale a quello di un uomo. O, perlomeno, non deve creare tutto questo scalpore ".

Il lavoro e il guadagno