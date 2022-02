Fa gol Quagliarella: infarto a Marassi. Arriva l'ambulanza

Un tifoso della Sampdoria di 69 anni, che era in tribuna allo stadio Luigi Ferraris, è stato colto da infarto ed è andato in arresto cardiaco dopo il primo dei due gol realizzati da Quagliarella nella partita contro l'Empoli.

Panico a Marassi. Quagliarella segna, esulta sotto la tribuna ma all'improvviso accade qualcosa. Un tifoso blucerchiato, di 69 anni, viene colto da infarto e finisce in arresto cardiaco. È il 14° minuto del primo tempo e il centravanti napoletano aveva appena siglato il primo dei due gol realizzati per superare l'Empoli. Attimi di tensione e immediati i soccorsi del personale Anpas situati proprio davanti alla tribuna.

Il tifoso è stato rianimato con l'uso del defibrillatore:Dopo pochi minuti, l'uomo ha ripreso conoscenza ed è tornato il battito. Una volta stabilizzato e vigile, il 69enne è stato subito portato all'Ospedale Policlinico San Martino in codice rosso e attualmente si trova ricoverato. Anche l'arbitro, che aveva percepito l'emergenza in tribuna, è andato successivamente dai soccorritori a sincerarsi delle condizioni del tifoso.

La partita ha visto sugli scudi proprio Quagliarella. Il capitano doriano sceglie la giornata perfetta per tornare al gol e trascinare la sua Sampdoria, che batte 2-0 l'Empoli e conquista un successo preziosissimo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Torna al gol dopo 139 giorni segnando due reti: la prima con uno splendido diagonale, la seconda con una bella girata al volo, non lasciando scampo al portiere empolese Vicario.

Il 39enne attaccante torna titolare e ritrova la via della rete dopo 4 mesi: per lui si tratta dei gol numero 99 e 100 con la maglia blucerchiata. In assoluto, l'attaccante campano arriva a quota 180 reti in Serie A (superando Boniperti) e segna per il 18esimo anno solare consecutivo nel massimo campionato (prima di lui ci sono riusciti solo Altafini, Rivera, Mancini, Baggio, Del Piero, Totti e Pellissier).

