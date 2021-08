Perché questo medagliere fa la Storia

Antonella Palmisano, Luigi Busà e la staffetta 4x100 maschile hanno fatto salire a quota 38 le medaglie conquistate dall'Italia in queste prolifiche Olimpiadi di Tokyo 2020. Superate le spedizioni di Los Angeles nel 1932 e nel 1960 con 36 medaglie e superata anche Atlanta 1996 quando le medaglie messe in cantiere dagli azzurri furono 35. Al momento l'Italia ha conquistato 18 bronzi, 10 argenti e ben 10 ori, con i tre messi insieme oggi, venerdì 6 agosto, nella 20 chilometri di marcia femminile, nel karate maschile e nella staffetta 4x100 maschile con Tortu-Jacobs-Desalu e Patta da urlo. E non è finita qui, dato che ci sono ancora diverse gare che potrebbero rimpinguare ancora di più un già ricco bottino.

I pronostici alla vigilia delle Olimpiadi davano l'Italia tra le 30 e le 40 medaglie e le aspettative sono state ampitamente rispettate. Ci sono state diverse sorprese ma anche tante delusioni con la scherma grandissima amarezza (mai così male da Mosca 1980 e con il nuoto che non ha atteso le aspettative con l'esperta Federica Pellegrini e la giovane Pilato che non sono riuscite ad andare a medaglia.

Le grandi speranze

Domenica 8 agosto giorno conclusivo delle Olimpiadi l'Italia osserverà attentamente Elisa Balsamo che dovrebbe disputare la prova dell’omnium nel ciclismo su pista e sarebbe nel caso tra le favorite, mentre sperano in una medaglia anche le farfalle della ginnastica ritmica. Per il momento il medagliere è ricco ma mancano ancora 48 ore per capire se sarà rimpinguato ulteriormente dalla spedizione azzurra a Tokyo 2020.

Il riepilogo

Ottavo posto attuale nel medagliere, dieci medaglie d'oro, dieci d'argento e ben 18 di bronzo: ecco come sono state distribuite:

10 ori: Vito dell'Aquila (taekwondo), Marcell Jacobs (100 metri piani), Gianamarco Tamberi (salto in alto), Massimo Stano (marcia 20km), Antonella Palmisano (marcia 20km femminile), Canottagio femminile, Vela, ciclismo su pista, Luigi Busà (karate), 4x100 maschile

10 argenti: Luigi Samele (sciabola), 4x100 stile libero (nuoto), Giorgia Bordignon (sollevamento pesi), sciabola a squadre, Gregorio Paltrinieri (nuoto), Mauro Nespoli (tiro con l'arco), Vanessa Ferrari (ginnastica artistica), Manfredi Rizza (kayak), , Diana Bacosi (skeet), Daniele Garozzo (fioretto)

18 bronzi: Elisa Longo Borghini (ciclismo femminile crono), Odette Giuffrida (judo), Mirko Zanni (sollevamento pesi), Nicolò Martinenghi (nuoto), Maria Centracchio (judo), spada femminile, Federico Burdisso (nuoto), canottaggio a 4, canottaggio a 2, fioretto femminile, Lucilla Boari (tiro con l'arco), Irma Testa (boxe), Antonino Pizzolato (sollevamento pesi), nuoto a 4 maschile, Gregorio Paltrinieri (nuoto), Elia Viviani (ciclismo), Viviana Bottaro (karate), Simona Quadarella (nuoto)

