Totti al vetriolo: ''Se mi chiamasse la Roma? Ho il telefono spento...''

"Un mio ruolo nella Roma? Io non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo" . Lo ha detto Francesco Totti, nominato nuovo Ambassador delle Olimpiadi Invernali 2026 al Salone d'Onore del Coni.

''Dovesse chiamarmi, mi metterei seduto e col rispetto che ho per Mourinho parlerei con lui" . Le dichiarazioni di qualche settimana fa nel corso della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta avevano lasciato presagire ad un ritorno in grande stile nel nuovo corso targato Josè Mourinho. Ma al momento nella Roma non c'è spazio per Francesco Totti. La conferma è arrivata dallo stesso ex capitano giallorosso, nominato insieme a Bebe Vio, nuovo Ambassador di Milano-Cortina 2026. In occasione della celebrazione del secondo anno dall'assegnazione dei Giochi invernali all'Italia al Salone d'Onore del Coni, il Pupone ha rilasciato alcune dichiarazione sulla Roma: "Mourinho? Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo. Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui? Quando ero più giovane sì" . Riguardo la possibilità che possa esserci un ruolo anche per lui da parte dei Friedkin, ha aggiunto: "Non ho parlato con nessuno della Roma e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento'' .

Sull'Italia agli Europei

Per quanto riguarda il cammino degli azzurri agli Europei 2020: "Finora le cose stanno andando nel verso giusto. Non diciamo niente per scaramanzia, ma siamo uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il paese. Speriamo di arrivare più avanti possibile perchè è tanto tempo che manca un Europeo all'Italia, penso che questo può essere l'anno giusto" . Su dove può arrivare l'Italia vietato porre limiti: "Lontano, perchè quello che sta dimostrando è un bel gioco, un bel divertimento. Tutti hanno la passione e la voglia di vincere. Se vedo analogie con la squadra del 2006? Penso he quelle si vedranno solo alla fine, vedremo se saranno le stesse. Consigli a Mancini? Non sono l'allenatore, non è giusto dare consigli, anche perchè sta facendo bene. Ai 'compagni' dico di continuare così, ma anche tutti gli italiani lo dicono" . Parlando invece delle avversarie, Totti ha specificato: "Adesso gli avversari cominciano ad essere pericolosi. Dagli ottavi può succedere di tutto, ci sono grandi squadre e per vincere bisogna batterle quasi tutte. Tutte sono battibili, la Francia è la candidata a vincere l'Europeo. Ma abbiamo visto ieri che contro una squadra forte come il Portogallo fa fatica anche la Francia".

