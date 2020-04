Tragedia Kobe Bryant, le famiglie fanno causa alla compagnia dell'elicottero

Sono già passati 86 giorni dalla tragica morte di Kobe Bryant, della figlia Gianna e di altre sette persone per via dello schianto dell'elicottero privato sul quale viaggiavano sulle colline di Calabasas. Il dolore della moglie Vanessa, delle altre figlie dell'ex fuoriclasse Nba, di ex colleghi in lacrime come LeBron James e Michael Jordan e dei tanti fan dell'ex stella dei Los Angeles Lakers è ancora visibile nelle menti dei tanti appassionati di basket e del fenomeno che ha scritto pagine importanti della storia del basket americano e mondiale.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport le famiglie Bryant, Altobelli e Mauser, già da tempo, hanno deciso di presentare un esposto contro la Island Express la compagnia che ha fornito l'elicottero che si è poi schiantato causando la morte di tutte le persone a bordo, pilota compreso. Non sarebbe stata solo la nebbia la responsabile dell'incidente che si sarebbe potuto assolutamente evitare.

Le famiglie in questione, infatti, hanno tutta l'intenzione di trascinare l'azienda in tribunale per negligenza nell'eseguire i controlli al velivolo. Secondo la loro tesi, infatti, la colpa dell'incidente proprio della Island Express. Inoltre, sia gli Altobelli che i Mauser chiedono che venga loro corrisposta la cifra che i loro cari avrebbero guadagnato se fossero rimasti in vita e avessero continuato a lavorare. La compagnia attraverso un portavoce aveva rilasciato una breve dichiarazione qualche tempo fa in merito all'incidente catalogandolo semplicemente come tragico. Questa sarà una battaglia che andrà avanti sicuramente per tanto tempo e che avrà lunghi strascichi in tribunale.

Il dolore di Vanessa

Vanessa, due giorni fa, aveva postato una foto per celebrare il 19esimo anniversario di matrimonio con il suo Kobe. La moglie dello sfortunato ex campione Nba ha espresso tutto il suo dolore raccolto da oltre 4,4 milioni di follower su Instagram: "Mio re, mio cuore, mio migliore amico. Buon 19° anniversario di matrimonio bambino. Mi manchi tanto. Vorrei che tu fossi qui a tenermi tra le tue braccia. Ti amo".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?