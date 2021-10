Lutto per Zamparini: trovato morto il figlio di 23 anni

Una terribile tragedia per Maurizio Zamparini e la sua famiglia. Armando, 23 anni e figlio dell’ex presidente del Palermo, è stato ritrovato senza vita, nella tarda mattinata di ieri, in una stanza d’albergo a Londra, dove viveva dopo la laurea. Al momento la polizia inglese sta indagando sulla vicenda, ma ancora non sono chiare le dinamiche del decesso. Dalle prime informazioni sembra che sia stato causato da un arresto cardiaco. Zamparini assieme alla moglie Laura Giordani è immediatamente partito per Londra.

Armando era il più giovane dei 5 figli dell'imprenditore friulano e l'unico del secondo matrimonio. Durante gli anni d'oro della gestione Zamparini a Palermo capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

Il messaggio del Palermo

Il club rosanero ha partecipato immediatamente al dolore dell'ex patron con una nota ufficiale: "Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di Armandino è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze".

Chi è Maurizio Zamparini

Una brillante ascesa negli affari della grande distribuzione, esplosa grazie alla sua rete di supermercati Emmezeta e una grande passione per il calcio, vissuta con le sue due creature Venezia e Palermo. Con lui alla guida, il veneti riusciranno a raggiungere al Serie A e a togliersi una stagione di grandi soddisfazioni con Walter Novellino in panchina e Alvaro Recoba, in prestito dall'Inter, a fare magie in mezzo al campo. Stanco dei lagunari, dopo un blitz concluso in piena estate 2002, Zamparini lascia il Venezia, di cui e acquista il Palermo da Franco Sensi.

Tanto per capire il personaggio, dopo solo 24 ore con un pulmino, Zamparini fa prelevare dal ritiro estivo del Venezia 12 calciatori e l’allenatore, Ezio Glerean e li porta nella sede della preparazione pre-campionato del Palermo. Quelli in Sicilia saranno gli anni migliori della sua vita da presidente. Raggiunta la Serie A nel 2004 con Francesco Guidolin, i rosanero si qualificheranno svariate volte alle coppe europee. Saranno tantissimi i grandi calciatori, venduti poi a grandi cifre ai grandi club, a calcare il campo del Renzo Barbera tra cui Sirigu, Barzagli, Grosso, Pastore, Ilicic, Toni, Amauri, Miccoli, Cavani, Dybala, Belotti. Istintivo, genuino, dotato di grande fiuto nello scovare grandi talenti ma con l'inguaribile fama di mangia-allenatori: nella stagione 2015-2016 addirittura effettuò otto cambi in panchina con ben sette esoneri, un record praticamente imbattibile in Serie A.

Nel 2011 il Palermo, guidato da Delio Rossi viene sconfitto dall'Inter nella finale di Coppa Italia dell'Olimpico con il punteggio di 3-1. Quello rimarrà il punto più alto della sua gestione dopo di cui arriva un rapido declino. La retrocessione del 2012, problemi finanziari, cessioni a fantomatiche cordate, un breve ritorno nella massima serie fino al fallimento nell'estate 2019. Tantissime ombre avvolgono gli ultimi anni della gestione della società, ma restano intatti i meriti di quegli indimenticabili anni d'oro, vissuti in rosanero.

