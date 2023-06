Tutti pazzi per Frattesi: pronta l'asta a 5

Tutti pazzi per Davide Frattesi. Il gioiello del Sassuolo fa gola a tutte le big italiane, con il Ceo del Sassuolo Giovanni Carnevali pronto a scatenare un'asta selvaggia per arrivare a incassare i 35-40 milioni richiesti. In fila per il centrocampista della Nazionale ci sono Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma (ha il 30% sulla vendita). Negli ultimi giorni i nerazzurri hanno provato a guadagnarsi la pole position, sfruttando l'interesse degli emiliani per l'attaccante interista Samuele Mulattieri (rientrato dal Frosinone col contro-riscatto). Attenzione però soprattutto alla Juve, che a fine aprile aveva già raggiunto un'intesa di massima con l'agente del calciatore Beppe Riso per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Insomma, la corsa é aperta e non vanno trascurate neppure le altre pretendenti, anche se in questo momento appaiono in seconda fila. Carnevali sperava di venderlo in Inghilterra, ma Frattesi ha detto no alla Premier League preferendo restare in Serie A.

Il club più attivo in queste ore sul fronte delle trattative é senza dubbio l'Inter, che ha riscattato Acerbi dalla Lazio (contratto biennale da 2,5 milioni a stagione) e vuole trattenere anche Bellanova (chiesto al Cagliari lo sconto sui 7 milioni del diritto di riscatto). Ieri summit con gli agenti del centrale tedesco Bisseck, che può liberarsi dall'Aahrus per 7 milioni (clausola pagabile in due anni): settimana prossima previsto un nuovo round per provare a chiudere. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan tiene d'occhio i giovani Romero (in scadenza con la Lazio) e Arda Guler (Fenerbahce). I dirigenti rossoneri aspettano la risposta di Marcus Thuram (in scadenza col Gladbach): offerto al figlio d'arte uno stipendio da 4,5 milioni a stagione più bonus e soprattutto un ruolo da protagonista nel progetto rossonero, ma la proposta del PSG é superiore (6 milioni annui più un ricco bonus alla firma).

Ore di riflessioni. Le stesse che vive la Juventus su Federico Chiesa (piace a Bayern Monaco, Manchester United e Newcastle): se arrivano 50 milioni, può partire. Intanto la Juve cede Kulusevski al Tottenham per 30 milioni ed é in chiusura per il ritorno di Milik dal Marsiglia (7 milioni). Llorente (Leeds) verso il rientro alla Roma. Infine Enzo Maresca lascia il ruolo di vice Guardiola e si mette in proprio: allenerà il Leicester.