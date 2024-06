Tutto in 24 ore: noi, i panzer e quel retrogusto tricolore

Ascolta ora 00:00 00:00

È giorno per i derby dei frontalieri: Italia-Svizzera, Germania-Danimarca. Poi arriverà il terzo: Francia-Belgio.

Storie che vanno, storie che vengono. Italia e Germania, come prima più di prima sono lì che si guardano, destini che si incrociano, ricordi che non si smorzano.

L'Italia a Berlino e rieccoci alla finale del 2006: stavolta c'è da metter sotto la Svizzera che non è più forte della Francia di allora, ma saranno brividi. Diciotto anni fa, Berlino fu invasa dal popolo azzurro. Stavolta i tifosi saranno meno, tanti di meno. Allora ci fu qualche problema con bordelli e prostitute, a Berlino ne convocarono circa 40mila: tanto sesso per festeggiare. Ma pare che gli italiani non si comportarono da gentiluomini. E stavolta i bordelli saranno chiusi. Noi e la Germania, sempre una storia da raccontare. Stasera prima l'Italia, poi la Panzerdivision: schierata a Dortmund in quello che si chiamava Westfalestadion ed oggi è ribattezzato Signal Iduna Park, per ragioni pubblicitarie: stesso stadio che vide la sconfitta 2006 in semifinale contro gli azzurri. Grosso e Gilardino fecero ingoiare i gol della cicuta e spinsero la Germania alla (s)consolatoria finalina per il terzo posto. Invece l'Italia volò a Berlino. Stavolta chi sloggia? Forse nessuno.

Dura per l'Italia, ma anche i tedeschi avranno il loro daffare contro la Danimarca dalla difesa ferrea (solo due reti incassate ma 2 soltanto segnate) e la vittoria difficile: finora solo tre pareggi. Danesi con un pizzico di revival nostrano: Eriksen toreador che fu dell'Inter, Maehle e Hojlund passati da Bergamo. Fra l'altro Hojlund potrebbe tornarci viste le difficoltà al Manchester. La Germania, invece, è la regina del gol di questi Europei: 8 in 3 partite, Musiala e Fullkrug, bomber di casa a Dortmund, capocannonieri. Fullkrug potrebbe essere anche stavolta il goleador di riserva, visto che il ct tedesco preferisce partire con Havertz. Fra l'altro la Germania avrà qualche problema nella coppia difensiva avendo Tah squalificato e Rudiger fisicamente non perfetto. Ma ai danesi mancherà Hjulmand che vuol dire tanto.

Dubbi sotto le stelle: noi e i tedeschi ancora una volta accompagnati dal cielo di Cermania e chissà da quale cometa. Kasper Hjulmand ha pronosticato Un fantastico sabato sera a Dortmund. Per chi? Dortmund chiama Berlino. Italia e Germania rispondete.