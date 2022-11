Lo United mette in "fuorigioco" Ronaldo

Sembra un fumettone, ormai. Oppure uno di quei romanzi rosa pieni di colpi di scena, anche perché questa è la storia di una rottura prolungata, quella tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United.

In una settimana iniziata con le dichiarazioni-choc del portoghese che ha sparato a zero contro il suo club, e proseguita con la sparizione dallo stadio della sua gigantografia, a sparigliare ulteriormente le carte ci ha pensato proprio lo United, che stando ai tabloid inglesi avrebbe deciso di portare CR7 davanti a un tribunale. In sostanza, di licenziarlo per giusta causa.

Del resto ne ha dette veramente tante, Ronaldo, negli ultimi giorni, in una strategia comunicativa che l'ha portato a diluire le sue (fortissime) dichiarazioni poco a poco, estrapolandole dal programma tv del suo amico Piers Morgan, che è anche giornalista del «Sun».

Il fatto è che alla fine il Manchester United si è arrabbiato davvero.

Del resto quando un tuo dipendente te ne dice di ogni, iniziando dall'allenatore passando all'ambiente in generale, addirittura mettendo in mezzo le sue vicende personali (la morte del figlio appena nato), dopo un po' il vaso si colma e bisogna fare qualcosa.

E se la prima risposta dei Red Devils era stata prendere tempo in attesa degli sviluppi, adesso è probabile che si punti al bersaglio grosso, e cioè alla cacciata del giocatore che, ricordiamolo, prende più di un milione al mese.

Un'occasione d'oro forse anche dal punto di vista economico, visto che l'operazione CR7-bis si è rivelata piuttosto disastrosa per lo United, che nell'agosto del 2021 l'aveva riportato «a casa» strappandolo alla Juve.

Per Ronaldo ora c'è il Mondiale da preparare con questi guai sul groppone, in una squadra come il Portogallo in cui non tutti hanno apprezzato il suo comportamento, tipo Bruno Fernandes che è suo compagno a Manchester e che non gli ha dato la mano il giorno del raduno.

Intanto c'è un enorme cartello «Vendesi» sulla schiena di CR7, che ormai ha fatto completamente terra bruciata attorno a sé. E il fumettone potrebbe anche non essere finito.