"Va educato...". Esplode il caso Zaniolo: ecco cosa è successo

"Ultimamente ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico il suo atteggiamento...". Di Nicolò Zaniolo ha parlato così Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana di calcio femminile, negli studi di Rai Sport durante 90° minuto.

Non si placano le polemiche dopo Roma-Genoa con il gol annullato ai giallorossi e l'espulsione di Zaniolo da parte dell'arbitro Abisso per proteste. Il talento romanista è tornato al centro delle discussioni, non solo di calciomercato ma anche di campo dopo il rosso col Genoa.

A gettare benzina sul fuoco si sono aggiunte le dure parole del ct Bertolini. A difendere il numero 22 giallorosso è arrivata subito la mamma Francesca Costa: "Troppo facile puntare il dito… ignorare è la cosa migliore, ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi e l’amore che dimostrate…questo messaggio è per voi".

Poi anche Claudio Vigorelli, procuratore del giocatore, ha risposto alla c.t. della Nazionale femminile: "Dispiace vedere come una delle allenatrici più preparate a livello internazionale, Milena Bertolini, non abbia saputo smussare il suo linguaggio per adeguarsi al ruolo e alla situazione particolare che il ragazzo sta vivendo. Nicolò 'va educato' nella stessa misura in cui è doveroso farlo nei confronti dei suoi coetanei. Nulla di più e nulla di meno".

Intanto Zaniolo ha ricevuto la solidarietà della famiglia, della Roma e anche del club Italia. Sabato sera gli è arrivata una graditissima chiamata da Gianluca Vialli, che gli ha fatto i complimenti per il gol (annullato) e lo ha rincuorato in vista del futuro azzurro. Anche Roberto Mancini, che era all’Olimpico, ha apprezzato i suoi progressi e conta su di lui per gli spareggi mondiali di marzo.

La reazione social

Dopo le parole del ct Milena Bertolini sul web impazza l'hashtag #Zanioloeducato. Le dichiarazioni hanno scatenato l'ironia dei sostenitori giallorossi che hanno iniziato a postare frasi ironiche creando la nuova esilarante wave che sta spopolando sul racconto di episodi inventati con protagonista Zaniolo che compie azioni da cittadino modello.

"Stamane entrando nel centro sportivo di Trigoria saluterà il personale e le persone che incontrerà, dando la precedenza negli incroci laddove sarà necessario" , oppure "porta le buste della spesa alla vicina di casa" , il tutto rigorosamente seguito dall'hashtag, ora in tendenza anche su Twitter #zanioloeducato.

Fino alle cose più banali che si possono fare "ho appena visto Zaniolo riciclare delle bottiglie di plastica"; "Zaniolo ha aiutato una signora ad attraversare la strada!". A quelle più calcistiche: "Zaniolo prima di giocare si fa ammonire, così l'arbitro non perde tempo durante la partita #Zanioloeducato".

