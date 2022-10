Valeri negativo in Fiorentina-Inter: ecco qual è stato l'errore più grave

Paolo Valeri è finito sul banco degli imputati in Fiorentina-Inter. Al direttore di gara sono stati imputati diversi errori anche se l'unico davvero grave commesso è stato quello in merito alla mancata espulsione di Federico Dimarco. Il difensore nerazzurro, infatti, entra in maniera scomposta su Giacomo Bonaventura con il direttore di gara di Roma che non si avvede dell'intervento falloso e pericoloso.

Richiamato, giustamente, al Var, però, Valeri sbaglia ancora una volta visto che concede sì il calcio di rigore alla Fiorentina, ma non prende alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Dimarco. Il cartellino giallo sarebbe stato un regalo vista la pericolosità dell'intervento, il cartellino rosso la giusta moneta per un fallo non intenzionale ma pericoloso. Questo errore grossolano, al netto di quelli presunti sul 3-3 della Fiorentina e sul 4-3 finale dell'Inter, gli fa vincere la poco prestigiosa palma di "uomo in meno" di giornata.

Valeri recidivo

Il fischietto romano non è nuovo a errori di valutazione su alcuni falli scomposti. In Atalanta-Milan dello scorso 21 agosto, infatti, non richiamò all'on field review l'arbitro del match del Gewiss Stadium per un brutto fallo di Hans Hateboer su Rafael Leao salvo poi fare marcia indietro ammettendo l'errore a frittata ormai fatta: "Sull’intervento di Hateboer su Leao ho sbagliato e ho commesso un errore. In quel momento ero al Var, nessuno ha protestato, il giocatore si è rialzato subito e il gioco è proseguito. Quel fallo, però, era da rosso fuoco".

Paolo #Valeri: "I was wrong about #Hateboer's tackle. I went to VAR and there was a clear red card on that contact."pic.twitter.com/bskFbkl6uc — Milan Posts (@MilanPosts) October 22, 2022

Ma non solo, perché Valeri è lo stesso arbitro che in Juventus-Inter graziò Juan Cuadrado per un bruttissimo fallo su Alexis Sanchez. Il colombiano entrò in ritardo e in maniera scomposta sul cileno dell'Inter e anche in quella circostanza non estrasse un giusto cartellino rosso. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il direttore di gara della sezione di Roma potrebbe anche essere sospeso per un turno dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi anche se su questo non è dato ancora a sapere.

Una partita avvelenata

Fiorentina-Inter è stata una sfida intensa e ricca di episodi che hanno messo a dura prova l'esperto Valeri. Se l'errore di non espellere Federico Dimarco è da matita rossa, ci sono altre decisioni che hanno lasciato perplessi. Il gol del 3-3 della Fiorentina nasce da un netto fallo di Luka Jovic su Stefan de Vrij, mentre il 3-4 finale dei nerazzurri nasce da una netta spinta di Edin Dzeko su Nikola Milenkovic. I viola, poi, si sono anche lamentati per il rigore concesso ai nerazzurri per fallo di Terracciano su Lautaro Martinez, anche se questa decisione presa sembra essere corretta perché l'argentino anticipa leggermente l'intervento del portiere della Fiorentina che lo travolge in uscita. Chissà se tutti questi episodi da moviola costeranno un turo di "riposo" a Valeri che di certo è incappato in una delle sue serate peggiori.