"Il Var non aveva le immagini...": l'Aia spiega cos'è successo in Juve-Salernitana

Non si placano, anzi incrementano, le polemiche su Juventus-Salernitana per via del gol annullato ad Arkadiusz Milik per la posizione di fuorigioco, che in realtà non è, di Leonardo Bonucci tenuto in gioco da Antonio Candreva. La verifica dell'organo tecnico dell'Aia ha confermato la clamorosa svista arbitrale pur "assolvendo" gli addetti al Var che non avrebbero avuto le immagini.

La posizione di Antonio Candreva è stata ignorata perché le "immagini della telecamera che inquadravano il centrocampista dei campani non erano a disposizione del Var, pertanto non erano fruibili", questa la spiegazione dell'AIA (l'Associazione Italiana Arbitri) per spiegare la svista arbitrale. Con questa nota l'Aia si è detta convinta di aver fatto chiarezza sull'episodio ma la rabbia nell'ambiente Juventus è ancora tanta per due punti sfumati.

La nota completa

La nota dell'AIA ha poi continuato spiegando che: "In merito all'episodio relativo a Juventus-Salernitana e a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione. L'organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell'Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione".

Dunque, gli addetti al Var e all'Avar non potevano prendere la decisione corretta in quanto non avevano a disposizione le immagini in cui si vede Candreva tenere in gioco Bonucci. La nota finisce così: "L'organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio".

In tanti hanno chiesto la ripetizione dell'incontro ma in realtà sembra improbabile che questa eventualità diventi realtà e per una serie di motivi. Resta il fatto che in questo caso a subire un torto è stata la Juventus che ha perso due punti importanti nella corsa al titolo, in casa e contro una rivale che lotta per la salvezza.