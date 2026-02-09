Il Var uccide il calcio dei tempi migliori

Hanno ucciso il calcio dei nostri tempi migliori. Il grido di dolore è di Daniele De Rossi dopo Genoa-Napoli e contiene una denuncia che non è solo legata all'ultimo episodio che lo ha penalizzato (rigore al 95° segnalato erroneamente dal Var) ma tiene conto di una striscia di sfondoni e contraddizioni mai così lunga e così preoccupante per il regolare svolgimento del campionato. Ormai è accertato: non c'è più una linea retta lungo la quale arbitri e varisti si muovono ma procedono a zig zag e soprattutto si segnala ormai una sfacciata guida del varista - quindi del calcio visto alla moviola - rispetto a quella dell'arbitro di campo. Che, altro aspetto inquietante, risulta incapace di imporre - se non raramente (3 precedenti appena in materia, ndc) - la propria personale visione rispetto alla segnalazione del varista. A Genova l'intervento sul piede di Vergara è una strisciata, non il classico pestone che pure è stato sdoganato nella versione post-datata, cioè dopo che il pallone calciato è già partito dal piede del calciatore. Rocchi ha fatto sapere che si è trattato di un intervento non dovuto di Lissone nei confronti di Massa che pure, da arbitro di provata esperienza, avrebbe dovuto avere la lucidità per confermare la propria impressione. Altri pasticci sono accaduti ieri in Bologna-Parma (con Collu arbitro) a conferma solenne che siamo di fronte a un disorientamento collettivo al cospetto di episodi valutati di settimana in settimana in modo diverso se non opposto.

A questo punto più che interrogarsi su quali provvedimenti adottare (le sospensioni non servono), c'è da analizzare i motivi di un rendimento così deficitario. L'unica spiegazione razionale è una sola: le linee guida emanate dalla Can non sono così chiare e la squadra non è poi così dotata del talento indispensabile per sfuggire al condizionamento dei varisti.