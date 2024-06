Vasseur: "Adesso la Ferrari deve rischiare di più"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ci saranno più le bacchette magiche di una volta, come dice Sainz, ma la Ferrari un passo avanti dalle novità portate in pista a Barcellona se lo aspetta. È arrivato il momento di prendersi dei rischi per non lasciare che la stagione si trasformi in una lunga passerella d'onore di Verstappen e della Red Bull, che in Canada si è ripresa in mano un campionato che le vittorie di Norris e Leclerc avevano rimesso un po' (ma solo un po') in dubbio. Rischiare è la parola d'ordine della Ferrari a Barcellona, decima tappa di un campionato ancora lunghissimo. Lo ha ripetuto anche Fred Vasseur (in foto) nel podcast di James Allen: «Spingo la squadra a rischiare di più. Significa che, quando si corrono dei rischi si commettono degli errori. Ma dobbiamo assumerci la responsabilità degli errori e il mio lavoro consiste nell'assumermi gli errori del team. Se si ha paura di rischiare, allora si perde qualcosa ovunque. E nel nostro settore, quando si hanno cinque macchine in un decimo, significa che ho passato gli ultimi 15 mesi a spingere tutti ad assumersi più rischi. Più prendiamo dei rischi, più saremo bravi a gestirli». Rischiare significa non accontentarsi. Ma non significa che a rischiare debbano essere solo i piloti con manovre al limite. I rischi si prendono in fase di progettazione, sviluppo, gestione del weekend, strategia. Per battere la Red Bull (e oggi anche la McLaren) la Ferrari deve rischiare e nello stesso tempo essere perfetta. A Barcellona va in pista il secondo pacchetto di sviluppo previsto per la SF-24, dovrebbe portare un piccolo passo avanti. Ma oggi guadagnare anche un solo decimo può fare la differenza.

Radio Mercato intanto segnala una visita di Adrian Newey alla sede dell'Aston Martin. Doveva restare segreta. Lo hanno saputo tutti anche se pare non abbia portato a nulla. La Ferrari vuole rischiare anche con lui.

In tv: pole domani alle 16, Gp domenica alle 15. Dir. Sky, diff. TV8 alle 18,30 e 18)