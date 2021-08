"Piangete?". Raffica azzurra sui rosiconi inglesi

L'Italia sta vivendo qualcosa di indimenticabile a Tokyo 2020. La giornata di oggi ha regalato la bellezza di tre medaglie d'oro nella 20 chilometri di marcia femminile, nel karate e nella 4x100 maschile dove Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu hanno vito la medaglia d'oro con il tempo di 37”50, davanti alla Gran Bretagna, beffata di un centesimo e al Canada. Per l’atletica italiana è il quinto oro.

UNA STAFFETTA DA FAVOLA



La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'OROOOOOO! #ItaliaTeam #Tokyo2020 #Athletics @atleticaitalia pic.twitter.com/S6C5chJm35 — CONI (@Coninews) August 6, 2021

Ancora una volta da segnalare come gli azzurri siano finiti davanti agli inglesi che nell'ultimo mese scarso hanno subito solo umiliazioni da parte degli italiani, sportivamente parlando. Anche Matteo Salvini, leader della Lega, ha voluto postare tutta la sua gioia su Twitter pubblicando il video della fantastica gara del quartetto azzurro con tanto di presa in giro nei confronti degli inglesi e di Marco Travaglio: "Al cardiopalmo, si godeeeee! Patta, Jacobs, Desalu e Tortu medaglia d’oro (DECIMO!) staffetta 4x100, per un centesimo, ancora davanti agli inglesi! ORGOGLIO ITALIANO! P.s. Maalox per Travaglio!"

Al cardiopalmo, si godeeeee! Patta, Jacobs, Desalu e Tortu medaglia d’oro (DECIMO!) staffetta 4x100, per un centesimo, ancora davanti agli inglesi!

ORGOGLIO ITALIANO! #tokyo2020

P.s. Maalox per Travaglio! pic.twitter.com/DQROTRsvbO — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 6, 2021

Social roventi

"E anche oggi abbiamo ricordato la nostra supremazia sugli inglesi", uno dei tanti commenti apparsi sui social network e ancora: "Inglesi sempre secondi", "Vi abbiamo purgato ancora. It's coming Rome, again", "Abbiamo fatto piangere gli inglesi...ORO!", "Quanto godo a vedere gli inglesi secondi...ne devono mangiare ancora di pastasciutta" e tanti altri commenti di questo genere. C'è poi chi ha usato anche l'ironia con un fotomontaggio del fallo di Chiellini su Saka, con il capitano azzurro intento a fermare il velocista inglese che si stava contendendo l'oro con Tortu:

Doppio oro

Marcell Jacobs è stato autore di una seconda ottima batteria e dopo aver vinto la finale dei 100 metri piani si è preso un altro oro nella staffetta. "La cosa più bella che è successa è che prima della gara ci siamo detti di vincere questa medaglia d'oro, ci abbiamo creduto fino in fondo ed è fantastico Tokyo mi sta regalando tanto, una doppia medaglia d'oro chi se l'aspettava. Abbiamo fatto un grande lavoro, è stato un percorso lungo ma ora siamo sul tetto del Mondo: che dire, grazie anche a tutti gli italiani che ci hanno sostenuto. E' qualcosa di incredibile, un record per l'Italia. Quando tornerò in camera inizierò a piangere, perché è incredibile quanto sta succedendo".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?