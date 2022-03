"Fermiamo questa guerra": il videomessaggio di Shevchenko prima del derby

Andryi Shevchenko si schiera ancora una volta al fianco della sua Ucraina :"Da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace, il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra".

Queste le parole in un videomessaggio dell'ex ct della Nazionale ucraina e stella del Milan, dal maxischermo dello stadio Meazza prima del derby di andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter.

ll derby di Coppa Italia tra Milan e Inter si tinge di gialloblù e contro la guerra. I giocatori del Milan sono scesi in campo con delle maglie per il riscaldamento con la bandiera dell'Ucraina e la scritta Peace. In totale sono 55mila le bandierine dell'Ucraina che sono state poste sui seggiolini degli spalti di San Siro. Una coreografia speciale, che è andata ad aggiungersi al consueto spettacolo delle due curve.

"Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perchè la pace non ha confini, perchè ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti!" : è l'appello di Shevchenko, proiettato sul maxi schermo di San Siro pochi minuti prima del fischio d'inizio del match. I giocatori in campo e il pubblico hanno riservato un lunghissimo applauso al messaggio.

Prima del fischio d'inizio di Milan-Inter è arrivato un videomessaggio da #Shevchenko: "Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace"#SportMediaset #MilanInter pic.twitter.com/Ry9cjJDkPh — SportMediaset.it (@sportmediaset) March 1, 2022

Un'altra presa di posizione importante da parte dell'ex campione del Milan, che dimostra ancora una volta il grande attaccamento verso il suo Paese. Nei giorni scorsi Sheva è sceso in piazza per manifestare contro la guerra: lo ha fatto a Londra dove vive con la famiglia e al collo aveva la bandiera dell'Ucraina.

"L'Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l'unità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare questa aggressione e violazione del diritto internazionale. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta" , aveva scritto all'inizio del conflitto sui propri canali social.

