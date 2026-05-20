Motorino Ganna

Da Viareggio a Massa a 55 chilometri orari. Non con un motorino, ma in bicicletta. Non è una boutade da bulletto da spiaggia, ma è quello che ha fatto in sella al suo Bolide Pinarello Pippo Ganna, che è tutto fuorché un patacca.

Silenzioso e riservato, si mette in modalità razzo e fila via per la Versilia divorando asfalto e avversari, mulinando pedalate con una corona da 64 denti e un rocchetto posteriore da 13-14, spinti con una frequenza di 100 pedalate al minuto.

Due anni dopo aver battuto Pogacar nella cronometro di Desenzano, TopGanna strapazza tutti, mettendo in mostra una prestazione sontuosa, da lasciare tutti a bocca aperta: 54,905 km/h è la media finale; mai nessuno è andato più veloce del piemontese in una cronometro superiore ai 40 chilometri tra Giro, Tour e Vuelta (precedente David Millar, 54,351 km/h sui 49 km del Tour 2003, ndc). "Io sono qui per aiutare Arensman che oggi (ieri, ndc) è stato bravissimo dice Pippo -, ma voglio vincere assolutamente un'altra tappa. A Verbania? Vincere sulle strade di casa mi piacerebbe davvero tanto".

Settima crono vinta al Giro, come Eddy Merckx: davanti a lui ora c'è soltanto Francesco Moser, con 12. A 29 anni, Pippo centra così la sua 40ª vittoria da professionista, di cui 32 cronometro (nessuno come lui in attività, ndr); ottava vittoria di tappa al Giro.

Alle spalle di Pippo, arriva il compagno di squadra Arensman a 1'54; terzo il francese Cavagna a 1'59. Gee molto bravo a 2'16, Milesi bravissimo nono a 2'40, Vingegaard (13°), un po' meno, arriva a 3'. Si difende il nostro Giulio Pellizzari che lascia al danese solo 18. La grande sorpresa è però il portoghese Afonso Eulalio che tiene ancora la maglia rosa, un po' perché Vingegaard non affonda il colpo, un po' perché Eulalio si supera come meglio non poteva. Tornado al danese, per tutti è un ragioniere indefesso, forse è anche un sopraffino bluffatore. Fa credere di non aver nulla in mano. Invece, per ora, non ha solo la maglia rosa sulle spalle: ma ha la testa.

Ordine d'arrivo 10ª tappa Viareggio-Massa: 1) Filippo Ganna (Netcompany) km 42 in 45'53'' (media 54,964), 2) Arensman (Ola) a 1'54'', 3) Cavagna (Fra) a 1'59'', 4) Bax (Ola) a 2'04'', 5) Gee (Can) a 2'16'', 13) Vingegaard (Dan) a 3', 18) Pellizzari a 3'18'', 33) Gall (Aut) a 4'22'', 41) Eulalio (Por) a 4'57''.

Classifica: 1) Afonso

Eulalio (Por, Bahrain) in 39h 40'34'', 2) Vingegaard (Dan) a 27'', 3) Arensman (Ola) a 1'57'', 4) Gall (Aut) a 2'24'', 5) O' Connor (Aus) a 2'48'', 6) Hindley (Aus) a 3'06'', 9) Pellizzari a 3'36'', 13) Bernal (Col) a 5'39''.