Vingegaard, il padrone lascia vincere Kuss. Ciccone resiste e si prende la maglia azzurra

È talmente superiore che Jonas Vingegaard lascia che siano i suoi luogotenenti a vincere. Lascia che si portino a casa qualcosa anche loro. Non fa l'ingordo, non ne ha bisogno. Lui potrà banchettare anche oggi, nell'ultimo arrivo montano di questo Giro che deve decidere in sostanza solo i due che lo accompagneranno domani sera sul podio di Roma.

Kuss, l'americano, corre con grande intelligenza: non rompe le uova nel paniere agli uomini in fuga con lui. Lascia che i compagni d'avventura sistemino le loro vicende personali (Gee West e Storer per risalire in classifica) e con un attacco a un paio di chilometri dall'arrivo va a completare la collezione di successi in tutti e tre i Grandi Giri. "Non è la prima volta che so cogliere l'occasione che mi viene offerta", dice lo yankee di stanza ad Andorra. Per noi c'è un Ciccone che sta nel vivo della corsa fino alla fine. È l'ultimo che si arrende allo strapotere di Kuss, che lo va a riprendere prima di lasciarlo. Per l'abruzzese un terzo posto di tappa e una dose importante di punti che lo porta a vestire la maglia azzurra, quella riservata al miglior scalatore. In classifica, invece, Hindley soffia il podio a Arensman, il più in difficoltà con Eulalio.

Oggi giornata che ricorda il sisma di mezzo secolo fa in Friuli, si va a Piancavallo, dove è impossibile non ricordare Marco Pantani e la vittoria del 1998, quella che gli spalancò le porte verso il trionfo del Giro.

Ordine d'arrivo 19ª tappa Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè): 1) Sepp Kuss (Usa, Visma) km 151 in 4h 28'33'' (media 33,737), 2) Gee West (Can) a 13'', 3) Ciccone a 36'', 4) Gall (Aut) a 39'', 5) Vingegaard st, 6) Hindley (Aus) a 43'', 7) Caruso a 1'06'', 8) Piganzoli a 1'11'', 12) Arensman (Ola) a 1'45''.

Classifica: 1) Jonas Vingegaard (Dan, Visma) in 75h 13'16'', 2) Gall (Aut) a 4'03'', 3) Hindley

(Aus) a 5'04'', 4) Arensman (Ola) a 5'33'', 5) Gee West (Can) a 6'31'', 6) Eulalio (Por) a 7'26'', 7) Storer (Aus) a 7'50'', 8) Piganzoli a 8'29'', 9) Caruso a 9'01'', 10) Bernal (Col) a 11'19'', 20) Pellizzari a 36'59''.