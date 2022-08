Viola ok ma nella ripresa vanno in rosso

La Fiorentina ha vinto il primo round del play off di Conference. I viola mancavano dall'Europa da 5 anni e mezzo, l'impatto è stato buono. Anche se dopo un primo tempo assolutamente brillante, con trame di gioco veloci e precise, nella ripresa i viola sono calati, consentendo al Twente di andare in gol. E non è la prima volta che si verifica. Gonzalez e Cabral le firme della vittoria sotto gli occhi del presidente Commisso e di 2.200 tifosi olandesi.

Il clima autunnale, pioggia pesante e lampi in cielo, ha messo in moto la Fiorentina da subito. Sono stati sufficienti poco più di 60 secondi per scardinare la partita. Sottil a percussione, cross morbido di Biraghi, testa di Gonzalez. Meglio di così non avrebbe potuto sperare Italiano. Ma quell'azione non è stata casuale perché per tutto il primo tempo la catena di sinistra, Biraghi-Sottil è stata devastante, gli olandesi non ci hanno capito nulla. In realtà tutta la Fiorentina ha girato bene, spingendo e togliendo il fiato al Twente: a centrocampo Amrabat recupera-palloni efficace, assistito da Maleh e Duncan, sempre in vantaggio nei duelli. I viola hanno sprecato un paio di chance dal limite che potevano essere gestite meglio, ma hanno pescato il raddoppio con quattro tocchi: Terracciano per Biraghi che ha lanciato Sottil nella prateria di destra, servizio dal fondo per Cabral, scivolata e 2-0. Il brasiliano poco dopo ha avuto un'altra possibilità. Gli olandesi si sono fatti notare solo per una buona punizione calciata da Vlap. Nella ripresa la Fiorentina di mister Italiano (foto) ha abbassato il ritmo come era accaduto, per altro, domenica scorsa con la Cremonese. I viola hanno dato l'impressione di voler controllare la gara, ma il Twente ha dimezzato lo svantaggio col gol del nuovo entrato Cerny.

L'unica chance olandese di tutta la partita, ma anche la Fiorentina in questa frazione non ha fabbricato occasioni. Tra sette i giorni in Olanda i viola si giocheranno la qualificazione.