Vlahovic è davvero un "traditore"? Cosa rivela la sua firma...

Anche se dall’analisi della sola firma la descrizione della personalità viene limitata, essa però fa emergere tutta la prepotenza e la dominanza del desiderio di emergere nel sociale realizzando il meglio di sé. Tale carica emerge dalla forza che Vlahonic mette nell’apporre la sua firma che risulta indecifrabile e chiusa in un cerchio. Ciò mette in evidenza un ragazzo con forti doti di energia vitale, che gli permettono di essere efficiente e di sostenere con facilità sia la fatica sia lo stress. Per quanto riguarda la professione di calciatore, senza dubbio egli è stato aiutato oltre che dalla forza fisica anche dall’astuzia che nel calcio non va mai male, in quanto i giocatori sono portati non solo ad imparare a fintare e tirare bene di pallone, ma anche a giocarsi al meglio il proprio futuro economico.

La firma (clicca qui), così avvolta su se stessa, segnala una forte tutela di sé, ma anche un formalismo professionale a difesa della propria immagine: essi cercano con tutte le forze di dimostrare la loro bravura, ma anche di tenere alto il desiderio di “successo personale”. L’emotività che si rileva dell’autografo, mista a orgoglio, gli permetterà di vivere bene lo spogliatoio, anche se non sarà difficile trovare nel gruppo rivalità e invidia, mista ad ammirazione e amicizia. Nel caso di Dusan Vlahovic occorre però dire che egli sa in genere ben gestire la propria vita personale e lavorativa, senza lasciarsi coinvolgere da nessuno. Dalla sola sigla in mio possesso non posso rilevare altri segni indicatori di caratteristiche di personalità, anche se la scelta da lui fatta di passare dai viola ai bianconeri sembra essere una scelte che molti farebbero, almeno quando l’orizzonte sorride, specie a livello economico; ma soprattutto quando la squadra scelta si chiama Juventus, “la Signora”.