Voglia di festa italiana nel carnevale Champions

Carnevale Uefa: diciotto partite tutte alla stessa ora di inizio, la Champions league trasformata in giochi senza frontiere e così domani la stessa sagra per l'Europa League. Il nuovo formato, dicono format, eccita non perché regala sogni alle squadre meno ricche ma perché rischia di far saltare in aria le più potenti, tipo il Manchester City che, nel caso in cui dovesse ripetere contro il Bruges lo stesso risultato malinconico ottenuto la scorsa settimana dalla Juventus in Belgio, sarebbe fuori dalla coppa che ha frequentato da protagonista. Ecco, allora, che nell'ultimo giro dei tornei continentali, si torna a tutto il calcio minuto per minuto, si salta da un campo all'altro, scusa Fabio (a Barcellona con l'Atalanta) a te Massimo (a Zagabria con il Milan), scusa Andrea (a Torino con la Juventus), linea a Paolo (a Lisbona con il Bologna) Sky sport se la gioca su tutti i tavoli lasciando a Prime Video l'Inter contro il Monaco con cezzionale Piccinini, mercoledì grasso per il nostro football, anche in passato l'ultima partita dei vari gironi risultava decisiva, stavolta si aggiunge lo spettacolo televisivo della contemporaneità, c'è soltanto da stabilire chi entrerà tra i fab eight e sarebbe un risultato grandioso perché l'Italia avrebbe 3 squadre su 8 agli ottavi; l'Inter è ormai promossa, l'Atalanta ha perso Lookman e non è roba piccola contro il Barcellona allo stadio Olimpico Lluis Companys mentre il Milan-saloon affronta a Zagabria i croati della Dinamo allenati da Fabio Cannavaro, trappola pericolosa.

Si potrebbe prevedere un colpo di scena a Torino, la Juventus ha un terribile score negativo contro il Benfica, quattro partite di coppa campioni, quattro sconfitte, il risultato non modificherebbe la classifica ma aggiungerebbe aria pesante in casa bianconera, all'allenamento di ieri si sono presentati a bordo campo l'ad Scanavino e il diesse Giuntoli, a colloquio con Motta. Escludo che abbiano parlato di calcio.