Al volante della Citroën C3 Aircross: comfort a bordo e ottimi consumi

Il sole che incendia l'orizzonte sul mare di Sitges è come se volesse sottolineare, sul filo del Mediterraneo, la nuova alba di Citroën. L'emblema beneaugurante di un 2025 carico di novità e già cominciato con il segno più. Più vendite e più auto. O, meglio, più modelli di vetture che hanno già contribuito (come novità assoluta o restyling, come nel caso della C4 e della C4 X) a far diventare l'Italia il secondo mercato per la Casa del Double Chevron. Apripista di questa offensiva è la nuova Citroën C3 Aircross che prende forme e caratteristiche da crossover vera e propria. Lunga 4 metri e 40 centimetri, larga 1,79, alta 1,66 e con un passo di 2 metri e 67 centimetri, viene proposta anche nella versione a sette posti (gli ultimi due, un po' sacrificati). Ma, in compenso, scegliendo la versione a 5 posti, il bagagliaio parte da 460 litri per arrivare fino a 1.600 litri. L'abitacolo è luminoso e piuttosto spazioso e i sedili Advanced Comfort restano un punto di forza grazie al brevetto di Citroën che prevede un'ulteriore imbottitura di schiuma della seduta, anche per il divano, con uno strato superficiale più morbido. Ottimo anche il lavoro delle sospensioni.

Il sistema ibrido leggero della C3 Aircross 1.2 Hybrid Max e-DCS6, protagonista della nostra prova sulle strade spagnole non lontano da Barcellona, conferma la validità del propulsore tre cilindri, supportato dal motore elettrico che risponde, puntualmente, con buona reattività e anche il cambio automatico a doppia frizione è fluido nei passaggi delle sei marce. Per contenere i consumi, peraltro già più che accettabili (abbiamo registrato una media di circa 18 km/l), si può anche accentuare la frenata rigenerativa premendo il tasto L (Low).

In arrivo a breve nelle concessionarie, parte dall'abbordabile prezzo di 19.090 euro, per la 1.2 turbo a benzina con 101 CV e il cambio manuale a sei marce nell'allestimento YOU, mentre il listino si apre a 24.

790 euro per la PLUS più accessoriata nella motorizzazione 1.2 mild hybrid turbo con 136 CV e il cambio robotizzato a doppia frizione a sei marce. E l'elettrica? Parte da 26.790 euro, ha 113 CV, una batteria da 44 kWh e promette poco più di 300 km di autonomia media.