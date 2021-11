Il volo altissimo delle Farfalle incanta fra cerchi e clavette

Cinque cerchi meritati ad agosto, uno da chiudere dopo un quadriennio olimpico e tre per vincere altre medaglie iridate. Sembra un haiku giapponese e, invece, è la cronaca delle ultime ore nipponiche delle Farfalle della Ritmica italiana che si prendono altre due medaglie ai Mondiali di Kitakyushu. Ora si può davvero sigillare questo cerchio, scrollarsi pece, lustrini e fatica e ripartire per la prossima sfida. Come se i Giochi di Tokyo 2020 si fossero chiusi solo ieri e non ad agosto, con quel bronzo all around al collo. Come se i giochi di un Mondiale, ancora giapponese, fossero l'ultimo atto di una gara lunga 2 anni, da quando cioè le campionesse di Emanuela Maccarani perfezionano e limano gli esercizi con cui sono salite ancora sul podio.

Oro ai tre cerchi e due clavette, «l'esercizio in cui ci riconosciamo di più», spiegano loro. Argento alle cinque palle. Tre sigilli iridati in pochi giorni e un en plein che non poteva succedere alle Olimpiadi, solo perché il calendario dei Giochi riserva alla Ritmica solo la gara del concorso completo, chiuso col bronzo di Tokyo 2020, dopo l'ingiusto e amaro quarto posto di Rio 2016. Loro, però, volevano di più. Sapevano di valere ancora di più: servivano, però, più gare per dimostrarlo. Come ai Mondiali: dove si compete anche per singoli esercizi. Due giorni fa le ginnaste dell'Aeronautica militare avevano scaldato i motori con l'argento all around, migliorando di una piazza il colore della medaglia di Tokyo. Ieri si sono scatenate, conquistando altri due sigilli. Per primo è arrivato l'argento alle cinque palle, sulle note di Butterfly Ninja. Da farfalle a combattenti, capitan Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea sanno, da tempo, come compiere la metamorfosi. Il loro punteggio di 45.600, con netta rimonta dal quarto posto, ha migliorato ancora di 1.250 quanto fatto venerdì nel concorso completo. Meglio di loro ancora solo la Russia (46.000), come tre giorni fa; terzo il Giappone (44.500).

«Un bel dì vedremo» avevano postato le Farfalle, posando in kimono sui social, al loro arrivo a Tokyo, tre mesi fa per i Giochi: e ieri hanno visto. Il loro destino si è compiuto con una prova lirica che, a differenza di ogni melodramma, ha un lietissimo fine. Con l'esercizio a 3 cerchi e 2 clavette sulle musiche di Expo 2015 - Tree of Life è arrivato quell'oro tanto inseguito. Italia sul tetto del mondo con 42.275; stavolta la Russia finisce dietro a 40.950. Bronzo ancora per il Giappone. Ora i pensieri vanno a mille: le vacanze e poi il reset con il ritorno in Brianza, al centro federale di Desio. Le qualifiche per Parigi 2024 passeranno dai Mondiali in Bulgaria nel 2022 con esercizi tutti nuovi e l'incognita di Emanuela Maccarani, in lizza per un posto alla federazione Internazionale. Le Farfalle, esplose ad Atene 2004, sono ormai la sua terza nidiata. A fine anni 90, un po' come Vanessa Ferrari, non avevano ancora un palestra tutta per loro. Vita e scuola in hotel, sacrifici, affetti lontani. Anche così hanno imparato a volare.