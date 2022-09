Wanda-Icardi, scoppia la coppia hot

Finalmente se la sono detta: la parola fine. Ci ha pensato lei, Wanda la bionda tentatrice, ad annunciarlo al mondo impaziente di nuove puntate della novela. Messaggio su Instagram a 15 milioni di followers, scritta bianca su sfondo nero, quel tanto di drammatico che non guasta. Mai citato il nome Maurito. Racconto puntato sulla frase chiave: «È meglio si sappia da me, mi risulta molto doloroso vivere questo momento».

Ci sarebbe da dire: poveretti. Ed invece il duo tira verso il senso contrario. Lascia a tutti il sospiro del: Finalmente! E così sia. Non se ne poteva più di questa coppia hot dove il "mon amour" non si capiva quale fosse. Suvvia Wanda Nara e Maurito Icardi hanno tenuto banco per otto anni (di matrimonio), vissuto ascesa (Lei) e discesa (Lui) di una storia che sembrava scontata. Lei afferra il ragazzotto che fa danari con il pallone, lui la bionda inebriante che gli fa girar la testa. Lui può diventare un divo del calcio, va veloce in tutto. Intanto però è lei che diventa una diva dei social e di tutto quanto fa notizia. Insieme vorrebbero essere un brand, lui impegnato a segnar gol, lei diventa il suo agente e ci mette tigna nel far cacciar quattrini ai club. Tirando le somme più brava lei di lui. Gli ingaggi di Icardi sono da favola, la carriera trova l'apice con la fascia da capitano dell'Inter poi comincia la discesa: a Parigi la fiammella, calcistica e amorosa, comincia a spegnersi. Ora Maurito se la passa a Istanbul, stella del Galatasaray. Forse non è così che doveva andare.

È momento di coppie che scoppiano: Totti e Ilary, Shakira e Piquè. Una tira l'altra nel bel mondo del vippame calcistico. Il nostro duo ci stava provando da qualche tempo: lui che si fa beccare in amorevoli scambi di messaggi con China Suarez, nome calcistico ma attività da attrice, Wanda che si fa pescare da un audio mandato in onda da una tv argentina dove dice: Non ce la faccio più, sto divorziando da Mauro. Indubitabile che sia stata Wanda a tirare le fila della storia, ha gestito l'amore suo con maestria e astuzia. Mentre Maurito si è accomodato nella parte del cucciolone un po' giuggiolone. Certamente lui ne ha cavato un portafoglio gonfio, un po' meno gonfia di successi la carriera. Wanda, oltre al bancomat del marito, ha sfruttato la chance per diventare una celebrità mondiale, tra Tv, social e affari. Al fin della storia ha vinto lei e hanno perso in due, se è stata vita. Se invece era solo fiction, rischiamo qualche altra puntata.