Un weekend alla milanese: Bonny-Inter, Ricci-Milan

Le milanesi approfittano del weekend per piazzare importanti colpi di mercato. L'Inter ha coronato il lungo inseguimento a Ange-Yoan Bonny (nella foto): operazione da 25 milioni (bonus inclusi); mentre la punta francese firmerà un contratto fino al 2030 da 2 milioni a stagione più bonus. Sarà il classe 2003 insieme a Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Pio Esposito a comporre l'attacco nerazzurro versione 2025/26. Tolto infatti dal mercato il giovane enfant prodige italiano, che faceva gola a mezza Serie A. Decisiva la fiducia di Chivu che ha al Mondiale per Club ha dimostrato di volerci puntare forte fin da subito. Il gol al River Plate è stato il regalo di compleanno d'anticipo (ieri ha fatto 20 anni) per Pio, che non vuole smettere di stupire. Chissà che tra qualche settimana il giovane attaccante stabiese non si trovi a essere compagno di nazionale di quel Samuele Ricci, che ritroverà sicuramente da avversario nei Derby della Madonnina. Affare fatto per il passaggio del centrocampista classe 2001 dal Torino al Milan per 25 milioni (bonus compresi). Contratto fino al 2030 da 2,2 milioni annui per l'ormai ex capitano granata, che in settimana sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito.

Un affare tira l'altro: dopo aver ceduto Ruggeri all'Atletico Madrid per 18 milioni più 2 di bonus ora l'Atalanta è pronta a spenderne 15 più bonus per prelevare dal Genoa il gioiellino Ahanor (classe 2008). Infine Ciro Immobile (Besitkas) è un passo dal ritorno in Italia: lo aspetta il Bologna. Intesa trovata per un annuale con opzione da 2 milioni a stagione.