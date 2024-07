A Wimbledon va in scena la doppia sfida Italia-Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Sfida incrociata Italia-USA sui prati di Church Road. Si entra ufficialmente nella seconda settimana di Wimbledon e spetterà a Jannik Sinner e Jasmine Paolini tenere alto il vessillo italico nel tabellone dei singolari. Il n.1 del mondo, archiviata la pratica Miomir Kecmanovic, deve prepararsi a un nuovo confronto che si presenta insidioso. Dall'altra parte della rete ci sarà Ben Shelton, mancino imprevedibile e in grado di far saltare il banco. Un tennista aggressivo, dalla combinazione servizio-dritto potente e dallo slice di rovescio non facile da gestire.

Lo statunitense viene da lunghe battaglie. A Londra nei tre match disputati il tutto si è sempre risolto al quinto set. Alla determinazione di Ben si sono dovuti arrendere Mattia Bellucci, il sudafricano Harris e il canadese Shapovalov.

Da questi risultati si comprende quanto sia tenace il ragazzo degli States, ma nello stesso tempo il minutaggio sulle gambe e i passaggi a vuoto nel corso di queste sfide potrebbero essere fattori favorevoli per Jannik. Se si guarda ai precedenti, il computo è favorevole a Sinner (2-1). Dopo lo stop nel torneo di Shanghai dell'anno passato, Jannik si è preso la rivincita a Vienna sempre nel 2023 e poi ha messo la freccia nella partita a Indian Wells. Ambizioni anche per Paolini. Il Bel Paese ha nella toscana una tennista maturata. La vittoria contro Bianca Andreescu nel turno precedente è stata autorevole, dando seguito alla serie di presenze nella seconda settimana di un Major, come a Melbourne e a Parigi. Sul cammino dell'azzurra, Madison Keys. Jasmine dovrà trovare il modo di spostarla il più possibile, sfruttando la propria maggior dinamicità sul campo e la fiducia delle tante vittorie del 2024. Certezze poi non ve ne sono, visto quanto accaduto anche alla n.1 del mondo, Iga Swiatek, incredibilmente eliminata dalla kazaka Putintseva. Valutando lo storico, c'è un 6-1 6-1 poco augurante del 2023 a Dubai da cancellare per l'azzurra, ma quella era un'altra Paolini con ambizioni diverse.

Nel tempio del tennis si vorrà lasciare il segno come hanno fatto la toscana e Sara Errani, nei quarti di finale del torneo di doppio, al pari di Lorenzo Musetti, che tra mille interruzioni per pioggia, è riuscito a piegare l'argentino Comesana (6-2 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3) e ad approdare agli ottavi di finale per la prima volta in carriera a Wimbledon. Eliminato invece Fognini, sconfitto (7-6 3-6 5-7 6-4 6-4) da Agut nel match ripreso dopo la sospensione per pioggia di venerdì.