Le misteriose parole di Zeman: "Stranamente l'Atalanta corre..."

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, una macchina da gol perfetta. I nerazzurri di Bergamo dopo i quattro gol rifilati al Sassuolo di Roberto De Zerbi nel recupero della 25esima giornata di campionato si è poi ripetuta in casa contro l'ostica Lazio, seconda in classifica, di Simone Inzaghi battuta in rimonta per 3-2. La Dea è ora quarta a meno quattro dal terzo posto occupato dall'Inter e oltre ad avere ambizioni di scalare la classifica, vuole anche continuare a stupire in Champions League ma per quello bisognerà aspettare il mese di agosto.

Zeman sibillino

L'Atalanta vola ma il tecnico boemo Zdenek Zeman ai microfoni di Radio1 si è mostrato stupito della condizione fisica mostrata dai ragazzi di Gasperini: "L'Atalanta sta correndo davvero tanto, stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove" , questo il siluro dell'ex allenatore della Roma nei confronti dei nerazzurri. Incalzato dalle domande dei giornalisti Zeman ha poi concluso l'argomento Atalanta: "Con i problemi che c'erano a Bergamo pensavo che non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare".

L'ex allenatore di Foggia e Lazio ha poi continuato parlando della ripresa del calcio senza tifosi: "Il calcio in questo modo è senza sale, è come un piatto insipido, senza la gente non c'è spettacolo, non c'è piacere". Chiusura sulla lotta scudetto: "Ieri l'Atalanta ha comunque dato una mano alla Juventus, l'ha aiutata. Dopo lo 0-2 pensavo la potessero chiudere. Il campionato è da giocare, perché anche la Juve non sta tanto bene".

Lotta scudetto

La Juventus di Maurizio Sarri è sicuramente la grande favorita per la vittoria finale e non solo per i quattro ed otto punti di vantaggio su Lazio e Inter a undici giornate dalla fine del campionato. Biancocelesti e nerazzurri dovranno sperare in qualche passo falso dei bianconeri, magari già questa sera contro il Lecce nell'anticipo della 28esima giornata, e non potranno più sbagliare e anzi dovranno guardarsi le spalle dato che l'Atalanta dei miracoli di Gasperini non ha alcuna intenzione di porsi limiti e proverà a mettere i bastoni tra le ruote un po' a tutti fino al termine di un campionato strano, insolito ma che sta comunuqe regalando colpi di scena nonostante l'assenza di un fattore fondamentale: il pubblico sugli spalti.

