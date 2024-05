Zhang-Pimco, accordo alle battute finali

Dovrebbe essere il giorno dell'annuncio. Non del rinnovo di Inzaghi e Lautaro (quelli, a fine campionato), ma del nuovo prestito che permette a Zhang di saldare quello vecchio e soprattutto di tenersi l'Inter. Si parla di 430 milioni, li mette sul tavolo il fondo Pimco e magari sono un anticipo del nuovo socio e del compratore. Si chiamano prestiti ponte. Lo capiremo nei prossimi mesi.

L'accordo è definito da settimane, stupisce che a 3 giorni dalla scadenza del vecchio prestito del fondo Oaktree (20 maggio: 275 milioni diventati nel frattempo 380 per via degl'interessi) manchi ancora l'annuncio. Oggi dovrebbe essere finalmente il giorno giusto. Poi Zhang in realtà per saldare Oaktree avrà tempo fino a martedì 21, essendo il 20 festa nazionale in Lussemburgo, dove ha sede la società che controlla l'Inter (Grand Tower, posseduta interamente da Grand Sunshine, a sua volta di proprietà di Great Horizon, quest'ultima parte di Suning Holdings Group, la conglomerata cinese che nel 2016 ha acquisito il 68,55% del club).

Il ritardo è presumibilmente dovuto alla necessità dei cinesi di verificare le condizioni migliori per il nuovo impegno finanziario. Oaktree, probabilmente interessato a restare in qualche modo legato a un club in espansione totale, sia economica sia sportiva, nelle ultime settimane ha rilanciato, cercando di fare saltare l'intesa di Zhang con Pimco, senza però arrivare a concedere il rifinanziamento su base triennale, come invece voleva in gruppo Suning.

Se poi dietro all'operazione Pimco si nascondesse davvero il nuovo socio o addirittura il compratore, chiaro che nulla poteva farla saltare. Da tempo si parla di arabi sauditi interessati a entrare nell'Inter, non tanto il fondo Pif, che da proprietario del Newcastle rischierebbe di trovarsi in conflitto, ma esponenti della famiglia regnante, persone fisiche e non entità finanziarie. Nel frattempo, Steven Zhang continua a fare il presidente da remoto e per rivedere dal vivo la sua squadra, il club sta organizzando 2 amichevoli in Cina per la fine di luglio.

Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. A proposito di arabi