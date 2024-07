Springsteen ugola d'oro. Il Boss ora è miliardario

Ascolta ora 00:00 00:00

Bruce Springsteen ha sempre manifestato un'anima orgogliosamente proletaria e provinciale, lontana dagli orpelli della ricchezza e vicino all'etica del lavoro della working class. Del resto è famoso per i suoi torrenziali concerti, anche tre ore di musica scatenata. Anche ora, a 74 anni. Tuttavia il Boss ha accumulato in sei decenni una fortuna considerevole che Forbes ha stimato in 1,1 miliardi di dollari.

Nel corso della sua carriera, Springsteen ha dominato le classifiche con 21 album in studio, sette album dal vivo e cinque EP, vendendo oltre 140 milioni di album in tutto il mondo. Ha anche raccontato le sue storie in un libro di memorie, bestseller numero 1 del New York Times, e in 236 spettacoli di Broadway che hanno registrato il tutto esaurito. Nel corso della sua carriera ha vinto 20 Grammy, un Oscar, due Golden Globe, un Tony Award speciale e si è guadagnato un posto sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame. L'uomo che ha cantato la ricerca del sogno americano ha anche ricevuto i più alti riconoscimenti del Paese, accettando il Kennedy Center Honors nel 2009 e la Presidential Medal of Freedom nel 2016.

Poi, nel 2021, poco dopo la fine del suo secondo spettacolo Springsteen on Broadway, Springsteen ha venduto il suo catalogo musicale alla Sony, guadagnando una somma forfettaria di 500 milioni di dollari per il lavoro di una vita. Battuto anche il premio Nobel per la letteratura Bobn Dylan, che si era fermato alla «modica» cifra di 300 milioni e rotti. All'epoca, il manager storico Jon Landau disse che l'accordo era meritato per il mezzo secolo trascorso da Springsteen a fare musica. «Tutti stanno ottenendo ciò che è nel loro interesse», ha dichiarato Landau a Forbes nel 2022.

Nel 2023, il tour mondiale di Springsteen ha venduto più di 1,6

milioni di biglietti, generando 380 milioni di dollari di entrate, secondo Pollstar. Ci sono concerti in programma fino alla metà del 2025 e il regista Jeremy Allen White ritrarrà Springsteen in un prossimo film biografico.