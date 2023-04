"Statua imbrattata, il Comune sia parte civile"

Alla fine la semplice richiesta è diventata una mozione, ufficiale, bollata e depositata, firmata dalla Lega e presentata in consiglio comunale. «Abbiamo presentato una mozione per inchiodare sindaco e giunta alle loro responsabilità: si costituiscano parte civile contro gli eco-vandali di Ultima Generazione che il 9 marzo hanno imbrattato la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo».

Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, e Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega hanno motivato ieri la loro iniziativa. I conti, d'altronde, non tornano. Per rimediare ai danni degli eco-vandali infatti è stato quantificato che servono 200 mila euro. La vernice sbandierata come lavabile, infatti, non è lavabile per niente. E per la ripulitura serve un bell'esborso dalle casse del Comune, quindi quelle di tutti noi. Quindi «ci sembra folle che debbano essere i milanesi a pagare per un gesto sconsiderato da parte di un gruppetto di talebani dell'ambientalismo - insistono Piscina e Sardone - Per questo chiediamo che Sala la smetta di prendere tempo, interrogandosi sull'opportunità di costituirsi parte civile, e passi ai fatti».

La richiesta al sindaco era già stata fatta in modo no formale, ma Sala per ora non ha raccolto. «Capiamo che quando in maggioranza c'è qualcuno che difende la finalità del blitz e quando il Pd è guidato da un segretario come Elly Schlein che invita a capire le ragioni degli imbrattatori sia difficile distinguersi - puntualizzano i leghisti - L'imbarazzo del sindaco è lampante, però qui si tratta di risorse pubbliche (e anche tante) che potrebbero essere investite sicuramente meglio rispetto a ripulire lo scempio degli imbecilli green che tanto si divertono a deturpare monumenti storici».

Ora si tratta di vedere chi approva e chi no. «Serve una presa di posizione netta: approvando questa mozione la sinistra avrebbe quantomeno la possibilità di salvarsi la faccia, bocciandola direbbe a chiare lettere noi stiamo con gli imbrattatori. Ora sta a Pd e compagni scegliere da che parte stare: coi milanesi o con gli eco-vandali? È molto semplice...».