L’oroscopo del 14 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Dopo Marte, secondo ingresso in Capricorno, Mercurio. Il transito sarà breve, solo fino al 5 febbraio, ma va tenuto sotto osservazione perché la vicinanzaanche di Venere lo rende instabile, pure per la vostra salute. Seppure conflittuale Mercurio non ostacola la vostra riuscita, può anzi confermare la bontà delle vostre iniziative e affari. Torna positiva la Luna, regala una porzione di passione abbondante. Qualcuno vi attende con ansia.

TORO Quasi un peccato che un transito così positivo per affari e professione nasca di domenica, ma come sapete l’attività del Toro non chiude mai. Parliamo diMercurio che entra veloce in Capricorno e incontra subito la fortunata Luna passata in Pesci, crea così terreno fertile per nuove iniziative, imprese, società. L’influsso sarà vivo tutta la prossima settimana, datevi da fare per ottenere risultati. Anche Luna collabora ogni giorno alla vostra felicità.

GEMELLI Più vivaci mentalmente e più forti fisicamente rispetto ai giorni passati, sempre un po' impulsivi, ma ugualmente molto cari. Qualcuno viamerà. Mercurio torna positivo in Capricorno fino al 5 febbraio, ma sarà comunque superlativo fino al mese dei Pesci. E dai Pesci è la Luna che oggi vuole farvi qualche dispetto. Una modifica in qualche progetto è necessaria per farlo funzionare meglio. Molta gelosia nel matrimonio, pare che il coniuge vi guardi con altri occhi.

CANCRO Il vostro inverno non sarà così freddo come potrebbero far pensare Marte, e da oggi anche Mercurio nel segno del Capricorno, attenti però ai malanni da raffreddamento, controllate quella fitta alle spalle, viaggiate con cautela. Non è tutto qui, la sorpresa viene dalla Luna appassionata in Pesci, fuori di casa il divertimento è garantito, scegliete il mare per una gita. Canta Nettuno: “Qui sotto il cielo di

Capri, voglio restare e amare”.

LEONE Se avete investito nel mattone, bene. Mercurio continua a esercitare influssi positivi per gli affari, pure nei giorni di festa. Se credete, restate incontatto con l’ambiente di lavoro. Qualche Luna fuori di testa deve capitare anche a voi, ma questa in Pesci è piena di amore, passione, amicizia, avventura, gioia di vivere. Innamoratevi però sotto il Primo quarto del 17,18. Bravissimi nel portare speranza e ottimismo nella vita di persone care.

VERGINE Una buona notizia per voi, Mercurio, il vostro grande astro entra in Capricorno, e si congiunge al Sole, Marte e Plutone. Quest’ultimo aspetto può diventare decisivo per una scelta rivoluzionaria che volete prendere nella vita privata o professionale. Se vi sentite agitati o deboli, la colpa è della Luna passata in Pesci, potete tranquillamente rimandare al giorno 17. Mercurio è riflessivo, penetrante e

paziente, ma anche egoista.

BILANCIA Dovete prendervi una vacanza dal lavoro cercando di stare senza far niente per poter scaricare la tensione accumulata. Solo se vi rilassate Venere faràvedere il lato bello della vostra bellissima vita. Incontri mondani, amicizie, divertimenti di classe (teatro, concerti), discussioni rilassate con il caro coniuge e i vostri irrequieti figli. Saturno chiede da chi hanno preso questo carattere prepotente, insieme al talento che hanno senz’altro eredito dai genitori.

SCORPIONE Amanti in arrivo. Sono gli ultimi sei giorni di Plutone in Capricorno, aspetto positivo, reso ancora più incisivo dalla congiunzione con Marte eMercurio, da oggi. È un momento per voi senza ombre, dimenticate delusioni e rancori del passato, vivete la vostra vita oggi. Reagite con entusiasmo, tutti gli astri sostengono il vostro amore e le imprese finanziarie, viaggi e incontri. Il cielo sembra un grande cantiere dove cresce un importante palazzo professionale.

SAGITTARIO Mercurio esce dal vostro segno ma non vi abbandona. Dal segno del Capricorno prima, e dall’Acquario poi, proteggerà i vostri guadagni eaumenterà quello che avete in banca. Ricordate che la bella Venere resta nel vostro segno fino al 23, lei è l’allodola della fortuna, vi darà felicità e successo. Quello che impostate sotto questi transiti è destinato a crescere e a moltiplicarsi. Luna in Pesci: ipersensibili- tà all’umidità e al freddo.

CAPRICORNO Mercurio, pianeta del lavoro e del denaro, garantisce libertà di movimento, tenetevi pronti a cogliere tutte le opportunità a vostra disposizione. Nonsolo il settore pratico finanziario, anche la vita affettiva è in crescendo. Qualcuno vi troverà. Luna in Pesci stimola Marte e Plutone, quante emozioni e quanti desideri! Sarete una sorpresa per chi vi ama da sempre, lascerete increduli quelli che vi incontre- ranno per la prima volta. Succede, domenica. Auguri.

ACQUARIO Il denaro forse non apre tutte le porte, ma visto che è stato inventato sotto l’influsso dell’Acqu- ario, dai Fenici, per voi ha un certo interesse. Mercurio resterà per pochi giorni in silenzio, voi però, nonostante la sua indifferenza, proseguite nella ricerca di soci e collaboratori. Questa domenica vince l’amore, la passione ritrovata, anche nel matrimo-

nio. P.S. Sono affascinato dai Fenici. Vorrei essere giovane, oggi.

PESCI Fatevi ancora più belli, ancora più affascinanti, questa sera si esce sotto i raggi della magnifica Luna nel vostro segno, la prima dell’anno. Il contrasto che nasce

con la Venere nel segno del Sagittario, avrà l’effetto di stimolare anche il coniuge, ma risulta molto intrigante soprattutto per i giovani e meno giovani, che attendono quel tram chiamato desiderio. È in arrivo al binario n.5, quello della fortuna... Auguri.